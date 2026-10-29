STT lopettaa uutis- ja kuvatoimintansa – lähes 90 menettää työnsä

Suomen Tietotoimisto (STT) lakkauttaa perinteisen uutis- ja kuvatoimistoliiketoimintansa. Yhtiön syyskuussa aloittamat muutosneuvottelut ovat päättyneet, ja STT:n hallitus on tehnyt päätöksen toiminnan alasajosta. Uutis- ja kuvatoiminta jatkuu nykyisellään maaliskuun 2027 loppuun saakka, minkä jälkeen se suljetaan.

Neuvottelujen piirissä oli 95 vakituisessa työsuhteessa olevaa työntekijää, ja tämänhetkisen arvion mukaan ratkaisu johtaa 89 henkilön työtehtävän päättymiseen. Irtisanottavista 68 on journalisteja.

Arviolta kuudelle henkilölle muissa kuin journalistisissa tehtävissä tarjotaan mahdollisuutta jatkaa yhtiön palveluksessa. Lisäksi 30 henkilön määräaikainen työsuhde tai puitesopimus päättyy.

Yritysten lehdistötiedotteita jakeleva STT Viestintäpalvelut, joka työllistää seitsemän henkilöä, oli rajattu muutosneuvotteluiden ulkopuolelle. Sen toimintaan, henkilöstöön tai asiakkuuksiin päätöksellä ei ole vaikutusta. Samalla STT selvittää mahdollisuuksia hyödyntää arkistojaan sekä yhtiössä kehitteillä ollutta teknologiaa kaupallisesti myös uutistoiminnan päättymisen jälkeen.





Alasajon taustalla ovat uutis- ja kuvatoimistoliiketoiminnan pitkään jatkuneet talousvaikeudet ja tappiollisuus. Yhtiön mukaan aiemmat sopeutustoimet eivät ole riittäneet turvaamaan taloudellisia edellytyksiä, eikä toiminnan kehittämiseen ole löytynyt riittävän laajaa ja sitoutunutta omistajapohjaa.

"Meille on kunnia-asia, että STT hoitaa tässäkin vaikeassa tilanteessa kaikki vastuut ja velvollisuudet asiakkaita kohtaan esimerkillisesti loppuun asti, ja huolehtii mahdollisimman hyvin henkilöstöstään. Tämän viikon sunnuntaina on tasan 139 vuotta siitä, kun STT aloitti toimintansa alkuperäisessä muodossaan. Uutis- ja kuvatoiminnan alasajo on mielestäni suuri tragedia koko suomalaiselle yhteiskunnalle", sanoo STT:n toimitusjohtaja Kimmo Laaksonen.