Googlen jättimäiselle datakeskushankkeelle takapakkia Suomessa: Poliisi tutkii ympäristön turmelemista Muhoksella

Oulun poliisilaitos on aloittanut rikostutkinnan Googlen tytäryhtiön Tuike Finland Oy:n toiminnasta Muhoksen datakeskustyömaalla. Asiaa tutkitaan rikosnimikkeellä ympäristön turmeleminen.

Poliisin mukaan tutkinta käynnistettiin Lupa- ja valvontaviraston tutkintapyynnön perusteella, ja Oulun poliisille on jätetty aiheesta yhteensä viisi eri tutkintapyyntöä, jotka kaikki käsitellään samassa tutkinnassa.

Poliisin alustavien tietojen mukaan työmaan valmistelevissa töissä on ollut epäselvyyksiä ja puutteita erityisesti ojituksissa sekä vesienhallinnassa.

Kokonaisuuden laajuuden vuoksi esitutkinnan arvioidaan kestävän pitkään, ja poliisi pyrkii saamaan sen valmiiksi vuoden 2027 aikana. Lisätietoja tutkinnan etenemisestä on luvassa joulukuussa.

Rikostutkinta on takaisku Googlelle, joka julkisti vajaat kaksi kuukautta sitten 13 miljardin euron investointiohjelman Suomeen. Kyseessä on yhtiön kaikkien aikojen suurin teollinen investointi Euroopassa, jonka oli määrä vauhdittaa erityisesti yhtiön Gemini-tekoälymallien ja kuluttajapalveluiden laskentatehoa laajentamalla Haminan konesalia sekä rakentamalla kokonaan uudet tekoälykeskukset Kajaaniin, Vaalaan ja Muhokselle seuraavien vuosien aikana. Kova kiire uuden kapasiteetin luomisessa näyttää kuitenkin johtaneen mutkien oikomiseen työmaalla.



Hankkeen ongelmat alkoivat purkautua toden teolla lokakuun alussa, kun selvisi (HS, evästepakko), että hankealueella oli tehty laajoja metsähakkuita ja valmistelevia maansiirtotöitä, vaikka datakeskuksen lakisääteinen ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) on edelleen kesken.

Lupa- ja valvontavirasto antoi lokakuun alussa yhtiölle kehotuksen keskeyttää valmistelutyöt välittömästi sekä Muhoksella että Kajaani-Otanmäessä, sillä alueilla ei saa tehdä luonnontilaa, maaston rakennetta tai vesitaloutta muuttavia toimenpiteitä YVA-prosessin aikana.

Tuike Finland toimitti alueen ojitusilmoituksen syyskuun puolivälissä, jolloin suunnitelluista yhdeksästä kilometristä uusia ojia valtaosa oli jo ehditty kaivaa, vaikka ilmoitus olisi tullut jättää vähintään 60 vuorokautta ennen töiden aloitusta.

Hankealue sijaitsee mustaliuske-esiintymän alueella, jossa maaperän kuivatus ja kaivutyöt voivat altistaa sulfidipitoisen maan hapettumiselle aiheuttaen happamien ja metallipitoisten valumavesien pääsyn vesistöihin. Yhtiön omissa tarkkailutuloksissa oli ehditty havaita jo happamoitumiseen viittaavia muutoksia.

Lupa- ja valvontavirasto on todennut, etteivät yhtiön esittämät keinot, kuten kalkitus, riitä estämään vesistöhaittoja, minkä vuoksi ojituksille vaaditaan nyt vesilain mukaista lupaa.

Lisäksi viranomainen selvittää erikseen alueella tehtyjen toimien vaikutusta viitasammakon suojeltuun lisääntymis- ja levähdyspaikkaan. Yhtiöltä on vaadittu marraskuun alkuun mennessä tarkkaa vesienhallintasuunnitelmaa sakon uhalla.