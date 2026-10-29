Kuluttaja-asiamies vie Lippupisteen markkinaoikeuteen – vaatii 100 000 euron uhkasakkoa piilomaksuista

Kuluttaja-asiamies on vienyt lipunvälittäjä Lippupiste Oy:n eli Lippu.fi:n markkinaoikeuteen harhaanjohtavasta hintamarkkinoinnista. Viranomainen vaatii markkinaoikeutta kieltämään Lippupistettä markkinoimasta tapahtumalippuja alkaen-hinnalla, joka ei pidä sisällään pakollista tilausmaksua. Kiellon tehosteeksi vaaditaan 100 000 euron suuruista uhkasakkoa.

Lippupiste myy ja markkinoi lippuja kulttuuri-, viihde- ja urheilutapahtumiin tapahtumajärjestäjien lukuun. Lipun perushinnan lisäksi yhtiö veloittaa palvelu- ja tilausmaksut, jotka muodostavat osan lipun kokonaishinnasta.

Kuluttaja-asiamiehen mukaan yhtiö on jättänyt verkkosivujensa alkaen-hinnoista pois pakollisen tilausmaksun, joka on 1,50 euroa sekä 0,65 prosenttia tilauksen arvosta. Tieto ylimääräisestä maksusta ja sen tarkasta määrästä on ilmoitettu asiakkaille vasta ostoprosessin myöhemmässä vaiheessa ostoskorissa.

Kuluttajansuojalain mukaan yksilöidyn tuotteen markkinoinnissa alkaen-hinnalla on ilmoitettava tuotteen kokonaishinta veroineen.





Kokonaishintaan kuuluvat kaikki ne kulut, jotka ovat myyjän tiedossa ja joiden maksamista kuluttaja ei voi ostosta tehdessään välttää. Kuluttaja-asiamies katsookin Lippupisteen menettelyn olleen omiaan hämärtämään asiakkaiden käsitystä todellisesta vähimmäishinnasta, jolla tapahtumalipun voi hankkia.

"Kuluttajan on voitava luottaa siihen, että lipun saa markkinoidulla alkaen-hinnalla. Pakolliset lisämaksut eivät voi paljastua vasta maksuvaiheessa", painottaa kuluttaja-asiamies Katri Väänänen.

Asia eteni markkinaoikeuden ratkaistavaksi, koska kuluttaja-asiamiehen ja Lippupisteen väliset neuvottelut eivät johtaneet tulokseen, eikä lippuyhtiö suostunut muuttamaan hinnoittelunsa esitystapaa vapaaehtoisesti.

Viranomainen toivoo tulevan ratkaisun tuovan selkeyttä koko tapahtumanvälitysalan käytäntöihin ja lopettavan hintojen keinotekoiseen pilkkomiseen perustuvan markkinoinnin.