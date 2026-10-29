Kaleva uhkaa poistua Facebookista ja Instagramista – Metan uudet tekoälyehdot eivät tulekaan voimaan marraskuussa

Meta on toistaiseksi perääntynyt uusien käyttöehtojensa käyttöönotosta media-alan vastareaktion seurauksena. Yhtiön oli tarkoitus tuoda uudet ehdot voimaan 20. marraskuuta siirrettyään niitä jo aiemmin lokakuun lopusta, mutta laajan kritiikin ja oikeustoimien vuoksi nykyiset ehdot pysyvät toistaiseksi voimassa.

Myös Suomessa tilanne on herättänyt jyrkkää reaktiota, ja esimerkiksi Kaleva Media ilmoittaa olevansa valmis hylkäämään yhtiön alustat kokonaan.

Kaleva Oy:n toimitusjohtaja ja eurooppalaisia kustantajia edustavan News Media Europen puheenjohtaja Juha Laakkonen pitää ratkaisua selkeänä arvovalintana. Mikäli Metan ehdot astuvat voimaan esitetyssä muodossaan, Kaleva Media luopuu Facebookin ja Instagramin käytöstä. Laakkosen mukaan toisen luomaa arvoa ei voi siirtää yksipuolisesti itselleen, ja vaikka jokainen yleisöjä tavoittava kanava on medialle tärkeä, oma journalistinen sisältö on kaikkein arvokkainta.



Ytimessä on Metan pyrkimys valjastaa muiden luoma sisältö omien tekoälymalliensa koulutusmateriaaliksi. Uusien ehtojen mukaan Meta saisi oikeuden kerätä automatisoiduilla työkaluilla sisältöä niiden organisaatioiden verkkosivustoilta, jotka jakavat linkkejä omilla Facebook-sivuillaan. Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että jos uutismedia jakaa virallisella sivullaan linkin omaan uutiseensa, Meta saisi samalla automaattisesti vapaat kädet lukea kyseisen artikkelin sisällön ja kouluttaa tekoälyään sen avulla. Ehto ohittaisi myös ne kiellot, joilla lukuisat mediatalot ovat omilla verkkosivuillaan kieltäneet tekoäly-yhtiöitä hyödyntämästä aineistojaan.

Uudistus ei koskisi pelkästään uutismedioita, vaan kaikkia organisaatioita, mikäli ne jakavat Facebook-sivullaan linkkejä omille verkkosivuilleen. Toisaalta monilta organisaatioilta linkkien jakaminen hiljattain väheni tai loppui kokonaan muutenkin, kun Meta päätti tehdä linkkien jakamisesta Facebookiin maksullista.

Tavallisten käyttäjien jakamiin linkkeihin ehto ei sen sijaan ulotu, sillä yksityishenkilöillä ei ole valtuuksia hyväksyä käyttöehtoja organisaatioiden puolesta.

Norjassa mediayhtiöt, kuten NRK, Schibsted ja TV 2, sekä lehdistöjärjestö MBL ovat vieneet asian Oslon käräjäoikeuteen vaatien ehtojen voimaantulon pysäyttämistä.

Medialiiton toimitusjohtaja Jukka Holmbergin mukaan media-alan laaja kansainvälinen vetoaminen Euroopan komissioon ja Metaan tuotti toistaiseksi tulosta. Alan järjestöt odottavat komission varmistavan, että markkinoiden portinvartijat noudattavat tekijänoikeus- ja kilpailulainsäädäntöä eivätkä sanele julkaisijoille kohtuuttomia ehtoja.