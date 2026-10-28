SK Hynix: Pula muistipiireistä jatkuu ainakin vuoteen 2030

Korealainen muistipiirijätti SK hynix arvioi vuoden 2025 käsiin räjähtäneen muistipiiripulan jatkuvan ainakin vuoteen 2030 asti.

Yhtiö arvioi, että vaikka se ja sen suurimmat kilpailijat kasvattavat parhaillaan tuotantokapasiteettia ja rakentavat myös kokonaan uusia tehtaita muistipiirien tueksi, niin kysyntä kasvaa silti nopeampaa kuin mitä muistipiirien tuotanto. Kysyntä on ollut lähes täysin tekoälyfirmojen ja niiden vaatimien valtavien datakeskusinvestointien vetämää jo pitkään.

Nyt myös useat valtiot ovat ryhtyneet rakentamaan omia datakeskuksiaan, valtiollisten tekoälypalveluiden tueksi, joka tuo markkinoille vielä aiempaakin enemmän kysyntää muistipiireille. Ja luonnollisesti myös tavanomaisempi elektroniikka vaatii muistipiirejä: autot sähköistyvät ja kotien laitteet, aina kännyköistä älytelevisioihin tarvivat muistipiirejä nekin.



Hintojen nousu kuitenkin aiheuttaa osittaista, pientä helpotusta hintojen nousulle, sillä myös SK Hynix arvioi itse, että räjähdysmäisesti kallistuneet muistipiirien hinnat ovat aiheuttaneet sen, että sekä tietokoneiden että kännyköiden myynti laskee - joten myynnin kasvu on entistäkin enemmän datakeskustoimijoiden varassa.

Samalla myös suurimmat asiakkaat ovat varautuneet siihen, että hinnat voivat nousta vieläkin kovemmiksi jatkossa: SK Hynix kertoo solmineensa lukuisten merkittävien datakeskusasiakkaiden kanssa viiden vuoden mittaisia sopimuksia, jossa ne ovat sitoutuneet ostamaan SK Hynixiltä tietyn määrän muistipiirejä etukäteen sovitulla hinnalla. Yhtiön mukaan se on myynyt reilulle kymmenelle suurimmalle asiakkaalleen jo yli puolet vuosien 2027 ja 2028 kaikesta muistikapasittetistaan - jo etukäteen.

Eli näyttää siltä, että tietokoneissa pitää opetella elämään 8 tai korkeintaan 16 gigatavun käyttömuistin varassa ja kannattaa unohtaa haaveet huippuluokan näytönohjaimista ilman lottovoittoa. Myös kännyköissä on jo nähtävissä trendi, jossa sekä käyttömuisti että tallennustila ovat uusimmissa puhelinmalleissa pienempiä kuin niiden edeltäjämalleissa - vaikka puhelimet maksavatkin enemmän kuin aiemmin.

Samaan aikaan, muistipiirien valmistus ei ole varsinaisesti kallistunut aiempaan nähden juuri lainkaan: muistivalmistajat, kuten SK Hynix ovat voivat tällä hetkellä vain pyytää muisteista käytännössä mitä tahansa hintaa, koska ostajia on enemmän kuin tuotantoa. Tämä näkyy firmojen tuloksissakin, sillä esimerkiksi SK Hynixin kilpailija, amerikkalainen Micron tekee lähes käsittämättömän kovaa tulosta.