Applelta muutos Maciin: Uusi MacBook Pro sai kosketusnäytön ja tandem OLEDin – hinnat Suomessa alkaen 3 449 euroa

Apple on esitellyt merkittäviä uudistuksia yhtiön tietokoneisiin. Yhtiö julkisti uudet M5 Pro- ja M5 Max -piireillä varustetut MacBook Pro -huippumallit, jotka tuovat ensimmäistä kertaa Macin historiassa mukanaan kosketusnäytön. Samalla kannettavien näyttöpaneelit hyödyntävät tandem OLED -teknologiaa ja näyttölovi on iPhoneista tuttu Dynamic Island. Yhtiö esitteli myös M6-järjestelmäpiirillä varustetut 24-tuumaisen iMacin sekä 14-tuumaisen perus-MacBook Pron.

MacBook Pro PROLED XDR tuo kosketusnäytön ja OLED-tekniikan

Huipputason MacBook Pron suurin mullistus on kosketusnäyttö, jota Apple on tähän asti kannettavien osalta vältellyt. Kosketuskokemus on integroitu suoraan näyttöpaneeliin viiveen minimoimiseksi, ja käyttöjärjestelmänä toimiva macOS 27 muuntaa kosketukset suoraan perinteisiksi hiiren klikkauksiksi.

Kosketuksen tueksi kannettavan sarana on suunniteltu aiempaa vakaammaksi, ja etukamera osaa vakauttaa kuvaa automaattisesti kosketuskäytön aikana videopuheluissa.



Kosketustuen luvataan sujuvoittavan erityisesti luovan työn ammattilaisten, kuten graafikoiden, videoeditoijien ja muusikoiden työnkulkua ohjelmistokohtaisilla optimoinneilla.

Toinen merkittävä asia koneessa on uusi PROLED XDR -näyttö, joka korvaa aiemman mini-LED-tekniikan kahdella päällekkäisellä OLED-kerroksella. Tandem OLED -rakenne tarjoaa jopa 2 000 nitin huippukirkkauden sekä HDR- että SDR-tilassa, 10 000 000:1 -kontrastisuhteen ja 10–120 hertsin mukautuvan ProMotion-virkistystaajuuden.

Ammattilaisille suunnattu näyttö kattaa sekä P3- että Adobe RGB -väriavaruudet ja sen heijastuksia vähentävä nanopinnoite on saatavilla lisärahaa vastaan. Kapeampien reunojen ansiosta näyttöjen koot ovat kasvaneet 14,2 ja 16,3 tuumaan. Samalla vanha näyttölovi on saanut väistyä Dynamic Islandin tieltä.

14-tuumainen malli painaa nyt noin 1,36 kilogrammaa ja 16-tuumainen noin 1,81 kilogrammaa. Koneiden sisällä hyrräävät M5 Pro- tai M5 Max -piirit, joiden pariksi saa jopa 128 gigatavua yhtenäistä muistia ja 16 teratavua tallennustilaa.

Liitäntöihin lukeutuvat kolme nopeaa Thunderbolt 5 -porttia, HDMI, SDXC-muistikortinlukija ja MagSafe 3. Langattomista yhteyksistä vastaavat Wi-Fi 7 ja Bluetooth 6. Laitteiden äänentoistoa on parannettu 50 prosenttia syvemmällä bassolla, ja akunkesto yltää parhaimmillaan jopa 24 tuntiin.

Uusien kosketusnäytöllisten mallien ennakkotilaukset ovat alkaneet, ja toimitukset käynnistyvät perjantaina 6. marraskuuta. 14-tuumaisen mallin hinnat alkavat Suomessa 3 449 eurosta ja 16-tuumaisen version hinnat 4 049 eurosta.

M6-siru MacBook Prossa ja iMacissa

Apple esitteli myös 14-tuumaisen MacBook Pron sekä 24-tuumaisen iMac, joissa kummassakin hyödynnetään M6-piiriä. M6-siru tarjoaa 12-ytimisen suorittimen ja 12-ytimisen näytönohjaimen, joissa molemmissa hyödynnetään erillisiä Neural Accelerator -ytimiä tekoälytehtävien vauhdittamiseen.



Edullisempi 14-tuumainen MacBook Pro M6 -sirulla toimii jatkossakin perinteisempänä vaihtoehtona. Siinä ei ole uutta OLED- tai kosketusnäyttöä, vaan laite hyödyntää 1 600 nitin Liquid Retina XDR -paneelia perinteisellä näyttölovella. Myös liitännät perustuvat Thunderbolt 5:n sijaan Thunderbolt 4 -portteihin. Laite tarjoaa kuitenkin 16 gigatavun muistin, Wi-Fi 7 -tuen sekä jopa 24 tunnin akunkeston. Suomessa mallin lähtöhinta on 2 399 euroa.

Pöytäkonetta kaipaaville 24-tuumainen iMac päivitettiin vastaavasti M6-aikakauteen. Seitsemässä värissä myytävä kone säilyttää 4,5K Retina -näyttönsä, mutta saa M6-järjestelmäpiirin myötä lisää grafiikka- ja tekoälysuorituskykyä sekä 170 Gt/s muistikaistan. Myös iMac käyttää Wi-Fi 7- ja Bluetooth 6 -yhteksiä, minkä lisäksi 12-ytimisiin versioihin on tuotu saataville 2,5 gigabitin Ethernet-liitäntä sekä neljä Thunderbolt 4 -porttia. M6-mallien toimitukset käynnistyvät muiden uutuuksien tavoin marraskuun alussa, ja hinnat alkavat 1 899 eurosta.