Metan tulevat käyttöehdot pelottavat: Saisi oikeuden nettisivujen sisältöön?

Maailmalla Metan uudet käyttöehdot ovat aiheuttaneet jo paniikkia muutaman viikon ajan, niin suurissa mediataloissa kuin tavallisissa bloggaajissakin.

Yhtiö julkisti jo lokakuun alussa uudet käyttöehtonsa, jotka olisivat astuneet voimaan lokakuun 2026 loppupuolella. Mutta niistä syntyi sen verran valtava meteli, että Facebookin, Instagramin ja Threadsin omistava jätti otti pienen aikalisän.

Mutta Meta ei aio varsinaisesti muuttaa käyttöehtojaan meteliä aiheuttaneesta versiostaan - ne vain astuvat voimaan myöhemmin - näillä näkymin 20. marraskuuta.

Mistä oikein on kyse?

Kyse on siitä, että jokainen organisaatio, jolla on vaikkapa Facebookissa oma organisaatiosivu, joutuu suostumaan aivan uudenlaiseen todellisuuteen uusien käyttöehtojen myötä.

Jos käyttöehdot todella muuttuvat aiotulla tavalla, ne antavat Metalle täyden oikeuden käyttää kaikkia kyseisen Facebook-sivun jakamien, omalle sivustolleen ohjaavien linkkien sisältöä Metan tekoälymallien koulutukseen.



Eli yksinkertaistaen:

Jos Kaleva jakaa Kalevan Facebook-sivuilla linkin Kalevan omaan uutiseen, antaa Kaleva samalla automaattisesti Metalle luvan lukea kyseisen uutisartikkelin sisällön ja käyttää sitä omien tekoälymalliensa koulutusmateriaalina.

Todella monet mediatalot, mm. New York Times ja Reuters ovat estäneet kaikkien tekoälyfirmojen botit palvelustaan ja kieltävät käyttöehdoissaan sisältönsä käytön tekoälymallien koulutusmateriaalina.

Mutta jos ne uusien Facebookin käyttöehtojen voimaan astumisen jälkeen jakavat omalla Facebook-tunnuksellaan linkkejä omiin uutisiinsa, nuo "ulkopuoliset" kiellot eivät merkitse mitään, vaan Meta vetoaa omiin käyttöehtoihinsa ja käyttää jaettujen artikkelien sisältöä tekoälynsä koulutukseen joka tapauksessa.

Meta siis ei lukisi pelkästään linkkiä ja sen oheen kirjoitettua kuvausta, joka näkyy Facebookissa - vaan seuraisi myös linkkiä julkaisijan sivustolle saakka, "imaisisi" sisällön itselleen talteen ja kouluttaisi tekoälyään sen avulla.

Jos joku tavallinen ihminen jakaa linkin, näin ei toimittaisi, sillä tavallisella ihmisellä ei ole oikeutta hyväksyä vaikkapa Reutersin tai AfterDawnin puolesta käyttöehtoja. Samoin, jos AfterDawn jakaisin oman Facebook-tilinsä kautta linkin Ylen uutiseen, Meta ei saisi käyttää tuota Ylen artikkelia tekoälynsä koulutukseen.

Koskee kaikkia

Ja vaikka meteli on suurin nimenomaan uutismedioiden ympärillä, uudet käyttöehdot koskisivat kaikkia organisaatioita, joilla on Facebookissa sivut ja jotka haluavat jakaa linkkejään Facebookissa omille, Metan ulkopuolisille sivuilleen.

Eli vaikkapa juniorijalkapallojoukkueen Facebook-sivujen linkatessa joukkueen omilla sivuilla olevaan artikkeliin, Metalla on oikeus imaista sieltä tekoälynsä käyttöön niin tekstit kuin vaikkapa pienten jalkapalloilijoiden kuvatkin.

Norjassa mediatalot nousivat barrikadeille

Norjassa maan lehdistöä edustava Mediebedriftenes Landsforening (MBL) on haastanut Metan oikeuteen jo ennen uusien käyttöehtojen voimaan astumista.



Järjestön edustaja kertoo Norjan yleisradiolle, että uudet käyttöehdot ovat määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä ja samalla estävät journalismin saavutettavuutta tavallisille norjalaisille (mikäli norjalaiset mediat lopettavat artikkeleidensa jakamisen Metan alustoilla).

Norjalaismediat vaativat Oslon käräjäoikeudelta päätöstä, joka estäisi Metan uusien käyttöehtojen voimaantulon vähintään siihen asti, että oikeus arvioi tarkemmin, rikkovatko ne Norjan lainsäädäntöä.

Mediat katsovat, että niillä pitää olla itsellään oikeus valita se, millä tasolla ne haluavat antaa oikeuksia omaan sisältöönsä ulkopuolisille tahoille.

Norjan yleisradio NRK kertoo, että se ei vain voi yksinkertaisesti kieltäytyä uusista käyttöehdoista ja poistua Metan alustoilta kokonaan. Norjassa yleisradiolaki velvoittaa NRK:ta tavoittamaan kansalaiset mahdollisimman tehokkaasti - ja maailman suurimmista sosiaalisen median palveluista poistuminen vaikeuttaisi tuota lakisääteistä tehtävää merkittävästi.

Meta on kertonut, että mediat voivat halutessaan estää Metan bottien pääsyn palveluihinsa hyvin yksinkertaisesti, robots.txt -tiedoston avulla.

Ongelmana on kuitenkin se, että jos Metan botit estää kokonaan, jaetut uutiset näkyvät Facebookissa pelkkinä linkkeinä, ilman otsikoita tai uutiskuvia - myös silloin, kun tavalliset kansalaiset jakavat niitä.

Meta järkytti Facebookia käyttäviä organisaatioita jo hiljattain muutenkin, kun linkkien jakamisesta tehtiin maksullista hyvin pienen kuukausirajan ylittävältä osalta. Rajoitus ei kuitenkaan koskenut uutismedioita - mutta nyt tuleva käyttöehtojen uudistus purisi siis tasapuolisesti sekä uutismedioihin että kaikkiin muihinkin organisaatioihin.