DNA Viihdemix lupaa suoratoistot yhdelle laskulle – vertailimme hinnat: suoratoistojen omat tarjoukset voivat tulla halvemmaksi

DNA on tuonut markkinoille uuden DNA Viihdemix -palvelukokonaisuuden, joka kokoaa suoratoisto-, podcast- ja äänikirjapalveluita yhdelle tilaukselle ja laskulle. Ratkaisussa asiakas valitsee kahdeksan palvelun valikoimasta kolme haluamaansa palvelua kerrallaan, ja valintoja voi vaihtaa kuukausittain 30 päivän välein.

Palvelun normaalihinta on 33,99 euroa kuukaudessa, ja lanseerausetuna sitä tarjotaan kolmen kuukauden määräajalla 26,99 euron kuukausihintaan. Mikäli kolme palvelua ei riitä, peruspaketin rinnalle voi lisätä ylimääräisiä viihdepalveluita 8,99 euron kappalehintaan kuukaudessa.

Palvelu on tilattavissa riippumatta siitä, minkä operaattorin nettiyhteyttä kotona käytetään, ja olemassa olevat käyttäjätilit katseluhistorioineen voi linkittää suoraan osaksi tilausta.

Peruspakettiin voi valita vapaasti kolme palvelua seuraavista: Netflix Standard, HBO Max Standard, Apple TV, Viaplay Leffat & Sarjat, SkyShowtime Normaali, BritBox, Podme Premium sekä 20 tunnin kuukausikuunteluun rajattu Storytel 20h.



Pakettiin sisältyvät kuitenkin ainoastaan palveluiden perustason tilaukset. Tämä tarkoittaa, että mukana ei ole 4K-tarkkuutta, HDR-kuvanlaatua tai useampia rinnakkaisia käyttäjätilejä.

Jos haluaa paremman kuvanlaadun tai useamman yhtäaikaisen katselijan, tilaustasoja voi korottaa maksamalla lisämaksun, kuten Netflix Premiumin kohdalla 4 euroa tai HBO Max Premiumin osalta 5 euroa kuukaudessa.

Urheilusisällöt vaativat puolestaan HBO Maxiin 10 tai 15 euron lisämaksun, minkä lisäksi Viaplaysta tarjolla on ainoastaan elokuvat ja sarjat sisältävä paketti ilman urheilua.

Hintojen valossa Viihdemix muodostuu houkuttelevaksi silloin, kun pakettiin poimii kalleimpia palveluita. Esimerkiksi Netflix Standard maksaa suoraan palvelusta tilattuna 15,99 euroa kuukaudessa, Viaplay Leffat & Sarjat toistaiseksi voimassa olevana 13,99 euroa kuukaudessa ja HBO Max Standard 11,99 euroa kuukaudessa.

Jos nämä kolme palvelua tilaisi erikseen, kuukausihinnaksi kertyisi 41,97 euroa. Viihdemixin 33,99 euron normaalihinnalla säästöä syntyy 7,98 euroa kuukaudessa, ja kolmen kuukauden tutustumistarjouksen aikana säästö nousee 14,98 euroon kuukaudessa.

Kokonaisuus pysyy kannattavana myös silloin, jos haluaa tilata neljännen palvelun: lisätilaus maksaa Viihdemixissä 8,99 euroa kuukaudessa, kun taas esimerkiksi Apple TV tai Podme Premium maksavat suoraan otettuna 9,99 euroa kuussa.

Tilanne kuitenkin muuttuu, jos pakettiin valitaan edullisempia palveluita tai jos kuluttaja suosii palveluiden omia tarjouksia ja kimppapaketteja. Jos kolmikoksi valitsee BritBoxin (7,99 €/kk), SkyShowtime Normaalin (9,99 €/kk) ja Podme Premiumin (9,99 €/kk), niiden erillishinnaksi tulee yhteensä vain 27,97 euroa kuukaudessa.

Tällaisella yhdistelmällä Viihdemixin 33,99 euron perushinnasta maksaa kuukausittain 6,02 euroa enemmän kuin suorista kuukausitilauksista.

Viihdemix häviää vertailussa myös palveluntarjoajien omille määräaikaisille sopimuksille, sillä SkyShowtimen saa suoraan vuositilauksena 79 eurolla eli noin 6,58 euron kuukausihintaan ja Viaplayn vuosisopimus laskee kuukausihinnan 9,99 euroon.



Lisäksi Viaplayn kautta Leffat & Sarjat -tilauksen ja Apple TV:n saa yhdistettyä suoraan 16,99 euron yhteishintaan. Jos näiden kaveriksi ottaa erikseen HBO Max Standardin (11,99 €/kk), suorien tilausten hinnaksi tulee vain 28,98 euroa kuukaudessa, jolloin Viihdemixistä maksaa viisi euroa ylimääräistä.

Myös Storytelin kohdalla pakettiin kuuluva 20 tunnin rajaus jää heikommaksi kuin Storytelin oma Flex-tilaus, joka tarjoaa 30 tuntia kuuntelua tarjoushintaan 4,99 eurolla tai normaalisti 9,99 eurolla kuukaudessa.

Mikäli talouteen halutaan vielä 4K-kuva useammalle ruudulle, lisämaksut nostavat Viihdemixin hinnan nopeasti yli 40 euron.

Lisäksi useita suosittuja palveluita puuttuu valikoimasta kokonaan, kuten Ruutu+ ja Disney+, joten moni joutuu joka tapauksessa maksamaan erillisiä tilauksia muualle.

Laskujen yhdistämisestä huolimatta Viihdemixin sopimusehdot ovat perinteisiä suoratoistotilauksia kankeammat. Toistaiseksi voimassa olevaan sopimukseen sovelletaan yhden kuukauden irtisanomisaikaa. Lisäksi tilaukseen voi liittyä palvelukohtaisia lukitusjaksoja, joiden aikana palvelua ei voi vaihtaa eikä tilausta päättää. Mikäli sopimus irtisanotaan sellaisen lukitusjakson aikana, joka ulottuu kuluvan laskutusjakson yli, irtisanominen astuu voimaan vasta yhden ylimääräisen laskutusjakson jälkeen.

Viihdemix on osa DNA:n uudistuksia viihteen saralla, sillä viime viikolla DNA julkaisi DNA Viihdeboksi kaiuttimilla 2.0:n osana DNA Viihde -palvelua.