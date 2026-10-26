Temu sitoutuu kitkemään vaaralliset tuotteet EU:n hyväksymällä suunnitelmalla

Euroopan komissio on hyväksynyt kiinalaisen verkkokauppajätti Temun toimintasuunnitelman, jolla yhtiö pyrkii korjaamaan digipalvelusäädöksen (DSA) rikkomuksensa. Päätös on jatkoa toukokuussa määrätylle 200 miljoonan euron sakolle, jonka yhteydessä EU-viranomaiset asettivat Temulle elokuun loppuun saakka aikaa esittää korjaustoimet laittomien ja vaarallisten tuotteiden leviämisen estämiseksi.

Komission toukokuisen päätöksen taustalla oli Temun tekemä puutteellinen riskinarviointi, joka oli nojannut vain yleiseen toimialatietoon oman alustan todellisten riskien selvittämisen sijaan.

Viranomaisten teettämät haamuostot ja turvallisuustestit osoittivat tuolloin, että eurooppalaiset kuluttajat kohtasivat Temussa säännöllisesti hengenvaarallisia sähkölaitteita, paloturvallisuudeltaan puutteellisia latureita sekä sallitut kemikaalirajat ylittäviä leluja.

Lisäksi komissio kritisoi yhtiötä siitä, ettei se ollut arvioinut suosittelujärjestelmiensä vaikutusta vaarallisten tuotteiden leviämiseen.



Hyväksytyssä toimintasuunnitelmassa Temu sitoutuu viiteen toimenpiteeseen, joilla puututaan erityisesti alustan suosittelualgoritmeihin.

Yhtiön on analysoitava perusteellisesti, miten sen suosittelujärjestelmät vaikuttavat laittomien tuotteiden leviämiseen. Lisäksi Temu velvoitetaan selvittämään, miten hämäräperäiset myyjät manipuloivat palvelua saadakseen sääntöjenvastaisia tuoteilmoituksiaan nopeasti suuren yleisön näkyville.

Osana toimenpiteitä Temu joutuu myös arvioimaan ennakoivan sisällönvalvontajärjestelmänsä rajoitteet sekä puutteet. Selvityksen on katettava alustan säännöt, automaattiset tunnistustyökalut, manuaalinen tarkastus ja valvontaan osoitetut resurssit.

Temun suunnitelma ei kuitenkaan mennyt läpi huomautuksitta. Digitaalisten palvelujen lautakunta antoi syyskuun lopussa suunnitelmasta lausunnon, jossa esitettyjä muutoksia pidettiin vain osittain riittävinä ja kritisoitiin riittävän yksityiskohtaisuuden puutteesta.

Komissio otti lautakunnan huolet huomioon ja asetti Temulle tarkennetut ehdot ja vaatimukset, joita yhtiön on noudatettava suunnitelmaa toteuttaessaan.

Temulla on nyt neljä kuukautta aikaa viedä korjaustoimenpiteet käytäntöön alustallaan. Yhtiön on laadittava marraskuun 2026 loppuun ulottuva puolivuotinen väliarviointi riskienhallinnastaan.

Lisäksi Temu on sitoutunut laittamaan kaikki toimenpiteensä ulkopuolisen ja riippumattoman auditoijan tutkittavaksi. Auditointiraportti on toimitettava komissiolle neljän kuukauden kuluessa toimien käyttöönotosta, ja mahdolliset auditoijan antamat lisäsuositukset on raportoitava kuukauden sisällä.