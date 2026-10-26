NASA lupaa: Ihmiskunta palaa Kuuhun vuonna 2028

Yhdysvaltain avaruushallinto NASA on kertonut siirtyvänsä "Apollo-aikakauden kiireen tuntuun" nykyisen Artemis-avaruusohjelmansa osalta.

Konkreettisesti uusi, tiukempi aikataulu tarkoittaa sitä, että NASA aikoo tehdä kaikkensa, jotta ihminen astuu uudelleen Kuun kamaralle jo vuonna 2028.

Yhdysvaltain Apollo-ohjelma oli 1960- ja 1970-luvun suursaavutus, jonka ansiosta Yhdysvallat onnistui viemään ihmisen ensimmäistä kertaa Kuun kamaralle vuonna 1969.

Taustalla uudessa, nopeteutussa Artemis-ohjelman aikataulussa on sama syy kuin Apollo-ohjelmassakin: suurvaltojen taistelu avaruuden herruudesta. Apollo-ohjelman aikaan Yhdysvallat mitteli Neuvostoliiton kanssa saavutuksista avaruudessa - ja nyt vastustajana on Kiina, joka kehittää vauhdilla omaa avaruusohjelmaansa.

Artemis II -avaruuslento naulitsi ihmiskunnan hetkeksi mukaansa huhtikuussa 2026, kun matka kohti Kuuta alkoi ja lennon aikana lennon astronautit kävivät kauempana Maasta kuin koskaan aiemmin.



Artemis-ohjelman seuraava vaihe nähdään jo ensi vuonna, kun Artemis III -lennon aikana tullaan kokeilemaan tulevia kuulaskeutujien vaihtoehtoja ja samalla testataan muitakin tulevien lentojen kannalta kriittisiä teknisiä ratkaisuja. Lennolla testatataan kahden yksityisen firman, SpaceX:n ja Blue Originin kuulaskeutujien tekniikkaa. NASA tulee valitsemaan jomman kumman yhtiön toteutuksen lopulliseksi kuulaskeutujaksi.

Mutta varsinainen ihmiskunnan katseiden vangitsija tulee olemaan vuonna 2028 matkaan lähtevä Artemis IV, joka vie ihmiset ensimmäistä kertaa sitten 1970-luvun takaisin Kuuhun.

Sitä ennen Kuuhun tullaan lähettämään jo useita miehittämättömiä lentoja, joissa viedään Kuun etelänavalle varusteita, joista rakentuu NASAn kuuasema. Etukäteen kuljetetaan myös mm. Artemis IV -lennon astronauttien Kuussa käyttämä kuuajoneuvo.

Artemis-ohjelma eroaa Apollo-ohjelmasta merkittävästi siinä, että Artemiksen myötä Yhdysvalloilla on tarkoitus luoda Kuuhun pysyvä tukikohta.