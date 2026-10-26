Tekoälyjätti Anthropic listautuu, paljasti talouslukunsa

Claude-tekoälystään parhaiten tunnettu tekoälyjätti Anthropic on varmistanut listautuvansa pörssiin lähiaikoina ja on Yhdysvaltain lainsäädännön mukaisesti julkaissut ns. S-1 -listautumisesitteensä.

Listautumisesitteessä käydään yksityiskohtaisesti läpi sekä yhtiön nykyiset talousluvut, että riskit, joita Anthropic näkee omalle liiketoiminnalleen.

Talousluvut ovatkin hurjat.

Yhtiön vuoden 2026 ensimmäisen puolikkaan (eli tammi-kesäkuun) liikevaihto oli 16,3 miljardia dollaria - joka on noin 14 kertaa suurempi liikevaihto kuin vuotta aiemmin.

Mutta samaisella puolen vuoden aikajänteellä yhtiö teki järisyttävät 80,7 miljardia dollaria tappioita. Kyseessä ei ole kuitenkaan aivan suoraviivainen tappiollinen liiketoiminta, vaan tuosta tappiosta 72,4 miljardia dollaria johtui vaihtovelkakirjoista, eli lainoista, jotka muutetaan aikanaan Anthropicin osakkeiksi.

Yhtiö aikoo kerätä listautumisannillaan yli 100 miljardia dollaria uutta käyttöpääomaa. Yhtiön pörssiarvoksi veikataan listautumisannissa jopa 2 biljoonaa dollaria eli 2000 miljardia dollaria. Mikäli arvo asettuu edes lähelle tuota, tulee Anthropicin pörssilistautumisesta kertaheitolla arvokkain pörssilistautuminen ikinä, koko maailmassa.



Anthropicin yhtiön arvo ohitti paremmin kuluttajien keskuudessa tunnetun kilpailija, OpenAI:n, arvon jo keväällä.

Eroa selittää se, että OpenAI on erityisen suosittu kuluttajien keskuudessa, etenkin ChatGPT:n ansiosta, mutta Anthropicin liiketoiminta keskittyy etenkin maksaviin yritysasiakkaisiin, jotka maksavat mm. sen Claude Code -ohjelmointityökaluista.

Mutta vaikka talousluvut ovat hurjia, ovat varsin villejä myös Anthropicin listautumisesitteessään listaamat riskit.

Lakisääteisessä S-1 -esitteessään yhtiö mainitsee yhdeksi tunnistamakseen riskiksi sen, että yhtiön kehittämä tekoäly saattaa luoda "katastrofaalisia riskejä ihmiskunnalle - tai jopa ihmiskunnan olemassaoloa uhkaavia riskejä".

Yhtiö määrittelee tuon riskin, niin, että mikäli kehittyneimpiä tekoälyjärjestelmiä ei hallita asianmukaisilla suojamekanismeilla ja valvonnalla, ne voivat aiheuttaa ihmiskunnalle vakavia uhkia - etenkin, jos tekoälyjärjestelmiä väärinkäytetään, ne "aseellistetaan" tai niiden annetaan toimia täysin itsenäisesti.

Muina riskeinä mainitaan mm. se, että tekoälymalleja voidaan käyttää aseiden kehittämiseen, väärennettyjen tuotteiden ja sisältöjen luomiseen, väkivaltaan yllyttämiseen sekä kehittyneisiin verkkohyökkäyksiin.

Tavanomaisemmista riskeistä Anthropic mainitsee, että se on täysin riippuvainen Taiwanissa valmistetuista piirisarjoista, etenkin TSMC:n valmistamista piireistä, tekoälylaskennan vaatimissa datakeskuksissa.

Myös Anthropicin riippuvuus suurista datakeskustoimijoista, kuten Microsoftista, Amazonista ja Googlesta tuodaan esiin. Anthropicin kielimallit toimivat kyseisten yhtiöiden palvelinkokonaisuuksissa ja ne tarjoavat Anthropicin kielimalleja omille asiakkailleen. Samaan aikaan kaikki yhtiöt kehittävät myös omia kielimallejaan, joten on mahdollista, että ne poistavat Anthropicin mallit valikoimastaan kokonaan - tai tarjoavat Anthropicille vähemmän laskentakapasiteettia kuin omille kielimalleilleen.