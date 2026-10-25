Kreikka kielsi sosiaalisen median alle 15-vuotiailta

Kreikassa on hyväksytty laki, joka kieltää sosiaalisen median palvelut alle 15-vuotiailta.

Laki astuu voimaan ensi vuoden alusta eli 1.1.2027 alkaen ja se koskee mm. Facebookia, Instagramia ja TikTokia.

Se kuitenkin sallii edelleen viestipalvelut kuten WhatsAppin käytön myös alle 15-vuotiailta. Erityisen mielenkiintoinen - ja todennäköisesti oikeusjuttuja povaava - linjaus on, että ainakin kreikkalaisten medioiden mukaan "videopalvelut", kuten YouTube säilyvät sallittuina nekin - mutta TikTok kiellettäisiin.

YouTuben lyhytvideopalvelun YouTube Shortsin ja TikTokin tai Instagramin Reelsien välinen ero on käyttäjän kannalta lähinnä hiuksenhieno, jos sellaista on olemassa lainkaan.

Ikäraja todistetaan uudella tavalla

Kreikan ratkaisu on samalla myös ensimmäinen, jossa nähdään Suomenkin tulevaisuuden kuva, sillä Kreikassa iän todistamiseen tullaan käyttämään Euroopan Unionin digilompakkoa, joka Kreikassa kulkee nimellä Gov GR Wallet.



Digilompakko toimii Kreikassa virallisena henkilöllisyystodistuksena, joka on täysin rinnasteinen fyysisiin henkilökortteihin. Mutta ikärajan todistamisen tapauksessa digilompakon edut nousevat esiin, sillä siitä voidaan haluttaessa välittää palvelulle - kuten Facebookille - pelkästään tieto siitä, onko käyttäjä yli 15-vuotias vai ei.

Eli digilompakko ei paljastaisi täysi-ikäisyyden todistavilta käyttäjiltä muuta kuin sen, että he ovat yli 15-vuotiaita - nimeä, kuvaa tai edes täsmällistä syntymäaikaa ei tarvitse lähettää palvelulle lainkaan.

Ensimmäinen länsimaa, jossa sosiaalinen media kiellettiin kokonaan alaikäisiltä, oli Australia - kenguruiden maassa kielto astui voimaan vuoden 2025 lopulla.

Euroopassa sekä Ranska että Itävalta valmistelevat vastaavia lakeja.

Suomeen pakollinen iän todistaminen tulee käyttöön aikuisviihdepalveluiden osalta ensi vuonna, heti, kunhan DVV saa Suomen digilompakon toteutettua.