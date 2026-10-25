DNA TV jää historiaan: Tilalle uusi DNA Viihde ja Bang & Olufsenin virittämä kaiutinboksi

DNA uudistaa televisio- ja viihdepalvelunsa. Yhtiö luopuu DNA TV -brändistään ja lanseeraa tilalle uuden DNA Viihde -palvelukokonaisuuden. Uudistuksen keskiössä on samalla julkistettu toisen sukupolven DNA Viihdeboksi kaiuttimilla 2.0, joka yhdistää mediatoistimen ja tilaäänentoiston yhteen laitteeseen.

Uudella nimellä operaattori korostaa siirtymää perinteisestä televisiosta kohti laajempaa digitaalisen viihteen alustaa. DNA Viihde kokoaa yhteen tv-kanavat, suoratoistopalvelut, musiikin, podcastit, äänikirjat, pelaamisen sekä kotikaraoken.

Karaoke onkin nostettu yhdeksi markkinointikärjistä: laite tukee karaokesovelluksia ja siihen voi kytkeä erikseen hankittavien langattomien mikrofonien vastaanottimen suoraan USB-porttiin. DNA Viihteen liiketoimintajohtaja Mervi Rouvisen mukaan asiakkaat kaipaavat helppoa tapaa hallita kodin viihdettä ilman useita erillisiä laitteita tai kaukosäätimiä.

Sagemcomin valmistama uusi Viihdeboksi 2.0 jatkaa DNA:n syksyllä 2023 aloittamaa linjaa, jossa television kaveriksi ei välttämättä tarvita erillistä soundbaria. Laitteessa on Bang & Olufsenin optimoima äänijärjestelmä, joka koostuu kolmesta kaiutinelementistä sekä sisäänrakennetusta bassokaiuttimesta.



Laite tukee Dolby Atmos -tilaääntä. Halutessaan äänikenttää voi laajentaa erikseen tilattavilla langattomilla DNA Takakaiuttimilla.

Laitteessa on 4 gigatavua RAM-muistia ja 16 gigatavua sisäistä tallennustilaa, ja käyttöjärjestelmänä pyörii Android TV 14. Kuvan osalta tuettuina ovat 4K UHD -tarkkuus 60 hertsin virkistystaajuudella, HDR10 sekä Dolby Vision. Yhteyksistä vastaavat Wi-Fi 6, Bluetooth 6.0 BLE sekä 100 megabitin Ethernet.

Laitteessa on myös HDMI 2.1b -liitäntä eARC-tuella. Laitteen eARC-tuki mahdollistaa korkealaatuisen äänen siirtämisen television ja yhteensopivien äänentoistolaitteiden välillä yhdellä HDMI-kaapelilla.

Googlen omaa Android TV -kotivalikkoa ei laitteessa nähdä, vaan sen päällä toimii DNA:n oma kustomoitu DNA Viihde -käyttöliittymä. Google Play -kaupan kautta ladattavat sovellukset ovat kuitenkin normaalisti asennettavissa.

Laitteessa ei ole DVB-viritintä antenni- tai kaapeliverkolle. Myöskään kanavien tallennus ulkoiselle kovalevylle ei ole mahdollista. Vaikka laite toimii minkä tahansa operaattorin nettiyhteydellä, operaattorikilpailu näkyy edelleen peruskanavien näkyvyydessä: Sanoman kanavat Nelonen, Jim, Liv ja Hero edellyttävät toimiakseen nimenomaan DNA:n omaa laajakaistayhteyttä.

Laitetta ei voi ostaa omakseen, vaan uutta Viihdeboksi kaiuttimilla 2.0 -laitetta tarjotaan kiinteänä osana palvelua. DNA:n asiakasetuhinta DNA Viihde -tilaukselle on 15,90 euroa kuukaudessa 24 kuukauden sopimuksella, jolloin kahden vuoden kokonaishinnaksi muodostuu 381,60 euroa. Langattomat takakaiuttimet maksavat palveluun lisättynä 5,90 euroa kuukaudessa.

Elisa toi loppuvuodesta 2025 markkinoille oman Elisa Viihde Sound -laitteensa, jossa yhdistyvät samalla tavalla soundbar ja Android TV 14 -mediatoistin.