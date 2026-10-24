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Opas: Näin piilotat ChatGPT-keskustelut

Opas: Näin piilotat ChatGPT-keskustelut
Petteri Pyyny Petteri Pyyny

Varsin moni käyttää tekoälyä mm. terveysvaivojensa selvittelyyn tai muihin hyvinkin henkilökohtaisiin asioihin - olipa se sitten viisasta tai ei.

Mutta henkilökohtaisimmat keskustelut voivat olla myös hieman kiusallisia siinäkin mielessä, että ne näkyvät ChatGPT:n keskustelulistassa, sekä selaimessa että kännykkäsovelluksessa.

Erityisen kiusallisiksi keskustelut käyvät, jos joku sattuu kurkkaamaan olan yli ja näkee kyseisten keskustelujen otsikot tekoälypalvelun keskustelulistassa.

OpenAI on tuonut tähän helpotusta, sillä nyt halutut keskustelut voi siirtää erilliseen, "lukittujen" keskustelujen osioon.

Lukkojen taakse siirretyt keskustelut katoavat tavallisten keskustelujen listasta ja ne löytyvät jatkossa omasta Projektit -valikostaan.

ChatGPT, lukitse keskustelu


Keskustelun voi siirtää ChatGPT:n kännykkäsovelluksessa lukituksi siirtymällä ensin kyseiseen keskusteluun, valitsemalla sitten kolmen pisteen valikon keskustelun ylänurkasta ja valitsemalla kohdan Lukitse keskustelu.

Vahvista keskustelun lukitus

Lukitseminen pitää vielä vahvistaa toiseen kertaan ennenkuin keskustelu siirtyy piiloon.

Lukitut keskustelut löytyvät jatkossa valitsemalla ChatGPT:n päänäkymästä löytyvän valikon, sieltä kohdan Projektit ja sieltä Lukitut keskustelut.

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