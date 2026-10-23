Spotify poisti 50 miljoonaa tekoälyllä tehtyä kappaletta soittolistoiltaan

Spotify julkaisi tällä viikolla uuden tiedotteen, jossa yhtiö kertoo miten se on taistellut viime aikoina tekoälyllä tehtyä musiikkia vastaan.

Ruotsalainen musiikkijätti kertoo poistaneensa pelkästään tänä vuonna yli 50 miljoonaa tekoälyllä tai hyvin todennäköisesti tekoälyllä tehtyä kappaletta... suosituksistaan.

Eli Spotify - kuten kaikki muutkin musiikkipalvelut - tasapainoilee edelleen kahden välillä: kieltääkö tekoälyllä tehty musiikki palvelussa kokonaan vai ei.

Tähän mennessä yksikään iso musiikkipalvelu ei ole päätynyt kieltämään tekoälyllä tehtyä musiikkia palvelussaan. Lähimmäs tuota on kenties päätynyt amerikkalainen Tidal joka ei enää maksa tekoälymusiikista rojalteja niiden "tekijöille" lainkaan.

Mutta myös Tidal on säilyttänyt kaikki tekoälykappaleet palvelussaan sellaisenaan. Samalla tavalla mm. ranskalainen Deezer on tehnyt erilaisia liikkuja tekoälyllä tehdyn musiikin erottumiseksi paremmin palvelussa - mutta sekään ei ole estänyt tekoälymusiikkia.



Toki, totuuden nimissä, sillä että Spotify poistaa tekoälyllä tehdyt kappaleet algoritminsa luomista suosituksista ja mm. hakutulosten mukaan nostetuista suosituksista, on valtava merkitys, sillä tekoälymusiikin näkyvyys romahtaa tuon myötä väistämättä.

Lisäksi yhtiö ryhtyi aiemmin tänä syksynä merkitsemään tekoälyllä luotujen "artistien" profiilit selkeästi.

Myös levyteollisuus kipuilee vahvasti tekoälymusiikin kanssa ja linjauksia on alettu tekemään vasta tänä vuonna: kesällä Suomen musiikkiteollisuus päätti, että tekoälymusiikkia ei enää huolita Suomen virallisille sinkkulistoille.

Suosituin tekoälymusiikin luontiin tarkoitettu palvelu, Suno tuomittiin hiljattain tekijänoikeuksien rikkomisesta, kun sen algoritmit oli koulutettu luvattumasti hankitulla musiikilla.