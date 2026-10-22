Seuraavan sukupolven Xbox saattaa maksaa tolkuttoman paljon

Microsoftin seuraavan sukupolven Xboxin hinta ja aikataulu alkavat hahmottua, ja suunta näyttää viittaavan silmiäkirvelevän kalliiseen pelikonsoliin.

Uusien tietojen mukaan Project Helix -koodinimellä tunnettu konsoli on Microsoftin sisäisissä arvioissa hinnoiteltu 1200 ja 1800 dollarin välimaastoon. Eli Euroopassa hinta asettuisi arvatenkin noin 1200 ja 1800 euron välille, kuten yleensä elektroniikan hinnoittelussa tehdään.

Tässä on kuitenkin se yksi iso mutta: lopullisen myyntihinnan ratkaisee se, aikooko Microsoft myydä tulevaa konsolia tappiolla vai ei. Varsin usein sekä Microsoft että Sony ovat olleet valmiita myymään pelikonsoleitaan niiden elinkaaren alkuvaiheessa tappiolla, luottaen siihen, että pelien ja palveluiden myynti kattaisi fyysisen pelikonsolin tuomat tappiot ajan saatossa.

Tiedot perustuvat laajaan henkilökuvaan, jonka Fortune julkaisi Xboxin uudesta toimitusjohtajasta Asha Sharmasta. Hän nousi tehtävään aiemmin tänä vuonna korvaten pitkään Xboxia johtaneen Phil Spencerin. Sharman kaudella Xbox-liiketoiminta on murrosvaiheessa: samaan aikaan suunnitellaan täysin uutta laitesukupolvea, uudistetaan Game Pass -tilausmallia ja jatketaan merkittäviä henkilöstövähennyksiä Microsoftin omistamissa pelistudioissa.



Samaisten tietojen mukaan kyseinen, olohuoneeseen tarkoitettu seuraavan sukupolven Xbox-konsoli olisi saapumassa myyntiin vuoden 2028 joulusesongiksi. Sitä ennen Project Helix -kokonaisuudesta julkaistaisiin jo käsikonsoli, joka saapuisi myyntiin vuoden 2027 lopulla.

Jo aiemmin on kerrottu, että Project Helix -konsolilla pystyisi pelaamaan sekä Xboxin että PC:n pelejä. Lisäksi aikataulusta tiedetään sen verran, että Microsoft on vahvistanut pelikehittäjille tarkoitettujen Helix-kehityspakettien julkaisun ensi vuodelle.

Helixin arvioitu hinnoittelu voi vaikuttaa päättömältä, mutta toisaalta ne pohjautuvat tämän hetkiseen maailmaan, jossa muistipiirien ja komponenttien hinnat ovat tekoälyfirmojen vuoksi räjähtäneet käsistä. Huipputehokkaan peli-PC:n kasaaminen uusista osista alkaa maksamaan käytetyn auton verran ja kaikki kolme suurta pelikonsolivalmistajaa - Microsoft, Sony ja Nintendo - ovat nostaneet nykyisten pelikonsoleidensa hintoja tämän vuoden aikana.