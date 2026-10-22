Helsingin Sanomat ja Aamulehti muuttivat evästeistä kieltäytymisen maksulliseksi

Elokuussa 2026 Korkein hallinto-oikeus antoi ennakkopäätöksen, joka linjasi, että verkkosivustojen kävijöiden pitää pystyä kieltäytymään kolmannen osapuolen evästeistä yhtä helposti kuin ne voi hyväksyäkin.

Päätös oli pommi etenkin suurille kotimaisille ns. yleissisällön verkkomedioille, jotka ovat voineet kohdentaa sivuillaan näkyvää mainontaa lukijakohtaisesti, profiloimalla lukijoitaan.

Kotimainen mediajätti Sanoma Media Finland ei ottanut päätöstä varsinaisesti kauhean positiivisesti vastaan.

Yhtiö kertoi viikko KHO:n päätöksen jälkeen, että yhtiön tunnetuin verkkosivusto, Helsingin Sanomat ryhtyy perimään evästeistä kieltäytymisestä erillistä maksua. Tuolloin aikatauluksi annettiin lokakuu 2026.

Vielä pitkään pohdittiin, uskaltaisiko Sanoma todella seurata Alma Median omistaman Iltalehden jalanjäljissä, joka teki evästeistä kieltäytymisestä maksullista jo vuonna 2025.



Tällä viikolla Sanoma sitten ryhtyikin toimeen, mutta hieman yllättävällä tavalla: Helsingin Sanomien lisäksi yhtiö otti vastaavan käytännön käyttöön kaikkiin tärkeimpiin omistamiinsa sanomalehtien verkkosivustoihin.

Alkuviikosta Sanoman omistamien Ilta-Sanomien ja Satakunnan Kansan verkkosivuilla evästeistä kieltäytymisestä tuli maksullista.

Ja tämän viikon keskiviikkona sitten myös Helsingin Sanomat vihdoin "lunasti" lupauksensa ja vaatii nyt kuukausimaksua, mikäli lukija haluaa kieltäytyä profilointiin tarkoitetuista evästeistä.

Helsingin Sanomien evästeistä kieltäytyminen maksaa nyt 5 euroa kuukaudessa. Kyseinen maksu pitää maksaa, jos haluaa kieltäytyä seurantaevästeistä vaikka maksaisi jo Helsingin Sanomien digitilauksesta.

Samalla rysäyksellä Sanoma otti vastaavan käytännön käyttöön myös omistamssaan Aamulehdessä. Aamulehdenkin osalta käytäntö on täsmälleen sama, joskin hinta on eri: seurantaevästeistä kieltäytyminen maksaa 4 euroa kuukaudessa - ja tilaajienkin pitää se maksaa, jos haluavat evästeet pois.

Yksi merkittävä ero Sanoman ratkaisussa on kuitenkin Iltalehden toimintamalliin: kaikissa Sanoman medioissa, joissa evästeistä kieltäytymisestä pitää maksaa, saa samalla myös mainokset pois palvelusta.



Iltalehdessä mainokset näkyvät silloinkin, kun evästeistä kieltäytyy - mutta ne eivät vain ole kohdennettuja käyttäjästä luodun profiilin pohjalta.

On lähes varmaa, että evästekäytäntöjä Suomessa valvova viranomainen Traficom tulee ottamaan kantaa sekä Iltalehden että Sanoman evästekäytäntöön tulevaisuudessa. Ja mikäli Traficom toteaa käytännön sääntöjen vastaiseksi, lienee varmaa, että mediatalot vievät päätöksen oikeuteen.

Molemmat mediat ovat kutsuneet ratkaisuaan "eurooppalaiseksi käytännöksi" - mutta samaan aikaan mm. EU:n tietosuojaviranomainen on todennut käytännön laittomaksi. Myös Itävallassa oikeus on tyrmännyt käytännön.

Lainsäädäntö evästeistä kieltäytymisestä tulee suoraan Euroopan Unionin Yleisestä tietosuoja-asetuksesta eli GDPR:stä. Kyseessä ei ole siis mikään Suomen oma lainsäädäntö, jota kotimaiset mediat - tai Traficom - voisivat tulkita haluamallaan tavalla.