Anthropic julkaisi tekoälyapurin, jolle ei jutella, vaan joka tekee työsi jo ennenkuin ehdit pyytää

Tekoälyjätti Anthropic on julkaissut uuden Claude Duet -agentin, joka pyrkii hoitamaan käyttäjän puolesta yhä suuremman osan arjen työtehtävistä - ilman, että sitä tarvii edes pyytää tekemään tehtäviä.

Claude Duet ei siis ole ChatGPT:n tyylinen chattipalvelu, vaan agentti, jolle annetaan pääsy vaikkapa sähköposteihin, Teams-viesteihin ja muihin sovelluksiin. Se tarkkailee niitä jatkuvasti ja jos jotain tapahtuu, joka sen mielestä vaatii reagointia, se osaa hoitaa tehtävän automaattisesti - käyttäjän aiempaan käyttäytymiseen ja omaan päättelyynsä pohjautuen.

Duet ei myöskään vaadi puhelimen tai tietokoneen päällä pitämistä, vaan se elää omalla "työpöydällään" Anthropicin palvelimilla, josta se pystyy jatkamaan tehtävien suorittamista. Luonnollisesti Duet vaatii laajat pääsyoikeudet sovelluksiin, joiden avulla se voi ensinnäkin seurata tapahtumia, joihin sen pitäisi reagoida - mutta myös oikeudet käyttää sovelluksia, joiden avulla se voi hoitaa syntyneet tehtävät.

Kaikkeen Duetin ei tarvitse itse reagoida, vaan se voi toimia myös eräänlaisena sihteerinä, joka kerää aamuksi tehtävälistat käyttäjälleen tärkeysjärjestykseen priorisoituna - pohjautuen sähköposteihin, tehtävälistoihin ja vaikkapa viestisovellusten kautta tulleisiin ilmoituksiin.

Ohessa Claude Duetin esittelyvideo:







Claude Duet on toiminnaltaan hyvin samankaltainen kuin Metan Muse tai vaikkapa OpenAI:n Dots -agentit. Teknisesti Claude Duet rakentuu yhtiön tuoreimman huippumallin, Claude Opus 5.5:n, varaan. Se on saatavilla toistaiseksi ainoastaan kokeiluversiona Clauden maksullisten palveluiden tilaajille Yhdysvalloissa, ilman erillistä lisämaksua.