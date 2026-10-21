Verkkosivustoja on suljettu ympäri maailmaa - php2shell aiheutti päivityskaaoksen

Kuten uutisoimme aiemmin tänään, tietoturvatutkijat ovat löytäneet kaksi erittäin vakavaa haavoittuvuutta PHP-ohjelmointikielestä, jonka varassa iso osa maailman verkkosivustoista pyörii.

Tänään kello 17:00 PHP Foundation julkaisi paikkaukset kyseisiin aukkoihin, mutta ne kattavat vain tuoreimmat PHP:n versiot.

Maailmassa on todennäköisesti kymmeniä tuhansia ellei reilusti useampiakin sivustoja, joista vähintään osa pyörii sellaisen PHP-version päällä, jolle ei paikkausta julkaistu lainkaan.

Miksi löydetty haavoittuvuus on sitten niin vaarallinen?

Se mahdollistaa äärimmäisen helposti hyökkääjälle pääsyn suoraan palvelimelle. Eli käyttämällä jompaa kumpaa haavoittuvuutta hyväkseen, hyökkääjä pystyy saamaan koko verkkopalvelimen haltuunsa. Sen jälkeen sieltä voidaan varastaa tietoja tai se voidaan valjastaa rikollisten käyttöön.



Tänään verkkopalvelinten ylläpitäjillä onkin ollut kiireinen päivä, sillä mm. Suomessa useat valtionhallinnon verkkopalvelut suljettiin kokonaan jo iltapäivästä. Esimerkiksi kirjastojen käyttämä Finna sekä Kansallisarkiston useat palvelut suljettiin jo kolmen maissa iltapäivästä.

Lisäksi lukuisat suomalaistenkin yritysten sivut ovat olleet kadoksissa jo puolesta päivästä lähtien, ilman sen kummempia virheilmoituksia tai selityksiä. Oletettavasti niissä kaikissa paikataan PHP-haavoittuvuutta parhaillaan.

Lisäksi isoa osaa maailman verkkosivustoista suojaava Cloudflare on kehittänyt asiakkailleen ilmaisen, kaikille käyttöön tulleen väliaikaisen suojan PHP-haavoittuvuutta hyödyntäviä hyökkäyksiä vastaan. Vaikka Cloudflaren suoja sinänsä tarjoaakin turvaa, kehottaa yhtiö silti asiakkaitaan päivittämään PHP:n välittömästi.