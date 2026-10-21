Erittäin vakavia haavoittuvuuksia PHP:ssä

Vaikka moni ammattimainen ohjelmoija saattaa tuhahtaa kuullessaan PHP-kielen, on tuhahtelu turhaa.

Erilaisten arvioiden mukaan yli 70 prosenttia maailman kaikista verkkosivustoista käyttää PHP:tä, vähintään jollain tavalla. Mm. valtavan suosittu WordPress-julkaisualusta toimii PHP:llä.

Ja sen vuoksi varoitus, jonka PHP julkaisi eilen illalla on erittäin huolestuttava.

PHP:stä on löydetty kaksi kriittistä haavoittuvuutta (CVE-2026-109618 ja CVE-2026-109619), joiden yksityiskohtia ei ole vielä julkistettu. Mutta niiden kriittisyysaste viittaa siihen, että aukkojen kautta pystyttäisiin pääsemään hyvin yksinkertaisesti palvelimiin käsiksi, laajoilla käyttöoikeuksilla.



Paikkaus aukoille julkaistaan tänään 21.10.2026 kello 17 Suomen aikaa ja mm. Kyberturvallisuuskeskus suosittelee vahvasti kaikkia palvelinten ylläpitäjiä asentamaan päivitykset järjestelmiin välittömästi niiden julkaisun jälkeen.

Kaikkein ongelmallisimmaksi tilanne muodostuu sellaisten verkkopalveluiden osalta, jotka käyttävät - syystä tai toisesta - erittäin vanhaa PHP:n versiota. Vanhimmille PHP:n versioille ei ole tulossa paikkausta nyt löydettyihin haavoittuvuuksiin, vaan ne pitäisi päivittää myös modernimpiin versioihin PHP:stä.