Valtava siivu Googlen pilvipalveluista kaatui tunneiksi - useat pankit nurin, edes pankkikortit eivät toimineet
Aina toisinaan valtavilla pilvipalveluiden tarjoajilla kaatuu kokonainen datakeskus, syystä tai toisesta. Mutta Googlella kävi torstaina 20.10. vielä isompi vahinko.
Googlen kokonainen pilvipalveluiden maantieteellinen alue (cloud region), europe-west2, kaatui ilmeisesti täysin.
Lontoon alueelle kohdistunut katkos kesti useita tunteja ja rytäkässä kärsivät etenkin pankkipalvelut. Reutersin tietojen mukaan ainakin Suomessakin suosittu virtuaalipankki Revolut katosi netistä kokonaan. Revolutin pankkikortitkaan eivät toimineet katkoksen aikana.
Mutta modernin virtuaalipankin lisäksi kaatuivat myös monet perinteiset toimijat: brittiläiset pankkijätit HSBC ja Lloyds Bank kärsivät nekin Googlen pilvipalveluiden katkosta, samoin mm. saarivaltion postilaitos Royal Mail.
Brittimedioissa, kuten Guardianissa, on kiinnitetty huomiota siihen, miten riippuvainen nykyinen infrastruktuuri on muutamasta amerikkalaisesta pilvipalvelujätistä. Googlen ongelmat toivat kyseisen riippuvuuden taas ikävällä tavalla esiin.
Google itse painottaa tilanneraportissaan sitä, että häiriöt koskettivat vain hyvin pientä osaa sen pilvipalveluiden asiakkaista.
Mitä ilmeisimmin kyseessä olivat kuitenkin yhteiskunnan toiminnan kannalta äärimmäisen kriittiset asiakkaat, joten heijastevaikutukset kansalaisille päin vaikuttavat olleen varsin suuria.
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