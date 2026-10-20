Yhdysvallat kielsi kiinalaisen DeepSeek -tekoälyn käytön

Yhdysvaltain kotimaan turvallisuusvirasto (DHS) on määrännyt kaikki liittovaltion siviilivirastot poistamaan kiinalaisen tekoäly-yhtiö DeepSeekin tuotteet ja palvelut tietojärjestelmistään ja lopettamaan DeepSeekin käytön välittömästi.

DHS perustelee päätöstä (PDF) sillä, että DeepSeekin tekoälymallit voivat muodostaa merkittävän kansallisen turvallisuuden ja tietoturvan riskin, erityisesti jos niillä käsitellään arkaluonteisia asiakirjoja. DHS oli jo aiemmin asettanut rajoituksia DeepSeekin käytölle Yhdysvaltain tiedustelupalvelujen käytössä, mutta uusi päätös laajentaa rajoitukset koskemaan koko liittovaltion siviilihallintoakin.

Kiinan lainsäädäntö velvoittaa kaikkia kiinalaisia yrityksiä tarjoamaan Kiinan viranomaisille vapaan pääsyn kaikkiin niiden hallussa oleviin tietoihin, ilman erillisiä oikeuden päätöksiä. Juuri tämä huolestuttaa DHS:ää ja sillä DeepSeekin kieltoa myös perustellaan: jos amerikkalaisviranomaiset syöttävät arkaluonteisia tietoja DeepSeekille, ne ovat ainakin teoriassa silloin Kiinan viranomaisten vapaasti luettavissa.



Määräys ei rajoitu varsinaisiin DeepSeekin tuotteisiin, vaan kattaa mm. taustajärjestelmät, joissa käytetään missä tahansa kohdassa DeepSeekin kielimalleja.

Kiinalaisyhtiöstä on tullut itsenäisten sovelluskehittäjien keskuudessa varsin suosittu, sillä sen kielimallien käyttö maksaa selkeästi vähemmän kuin amerikkalaisten tekoälyjättien kuten OpenAI:n ja Anthropicin käyttö. Samalla DeepSeekin kielimallit ovat kuitenkin varsin kilpailukykyisiä laadussaan amerikkalaisiin kilpailijoihin nähden. Kielto ei koske yksityisiä yrityksiä tai sovelluskehittäjiä, jos niiden tuotteita ei käytetä Yhdysvaltain hallinnossa.

Yhdysvalloissa on rajoitettu kiinalaisen teknologian käyttöä viime aikoina vauhdilla: maassa etenee parhaillaan lakialoite, joka kieltäisi kiinalaisvalmisteiset autot pysyvästi maassa, kiinalaisvalmisteiset droonit kiellettiin viime vuoden lopulla ja ulkomailla valmistetut reitittimet kiellettiin tänä keväänä.