LinkedIn ryhtyi taisteluun tekoälyllä tehtyä huttua vastaan

Monien mielestä LinkedIn oli onttoudessaan hieman niljakas paikka jo kauan ennen generatiivisen tekoälyn vallankumousta.

Mutta Microsoftin omistama työelämä-some hyppäsi vauhdilla mukaan tekoälyhypeen jo hyvin varhaisessa vaiheesa. Palvelu tarjosi jopa valmiita työkaluja käyttäjilleen, jotta he voisivat julkaista enemmän ja pidempiä tekstejä - yleensä toki ilman mitään konkreettista sisältöä tai minkäänlaista inhimillisyyttä.

Ja siinähän kävi juuri, kuten voidaan olettaakin, sillä jo vuoden 2024 lopulla yli puolet kaikista LinkedInissä julkaistuista postauksista oli tehty tekoälyllä.

Valitettavasti LinkedInin kannalta, lisääntynyt julkaisujen määrä ei kuitenkaan muuttunut ihmiskäyttäjien suuremmaksi kiinnostukseksi alustaa kohtaan - vaan pikemminkin päinvastoin. Eli LinkedInin käyttäjät kyllästyivät kauhomaan tekoälysopan keskellä ja yksinkertaisesti vähensivät palvelun käyttöä.



Tänä vuonna lopulta LinkedInin ylläpitokin havahtui tilanteeseen ja palveluun lanseerattiin "vaikuttaa tekoälyroskalta" -nappi, jolla käyttäjät pystyivät ilmiantamaan tekoälyltä haiskahtavat julkaisut.

Nyt LinkedIn on siirtymässä askeleen pidemmälle tekoälyn suitsimiseksi, sillä CNN:n mukaan yhtiö on kehittämässä journalistien ja sosiaalisen median ammattilaisten kanssa yhteistyössä metodeja ja algoritmeja, joilla tekoälyllä tuotettu mitäänsanomaton, geneerinen tauhka saataisiin tunnistettua automaattisesti.

Julkaisut, jotka tunnistetaan tekoälyllä tai joita ihmiset ovat ilmiantaneet tekoälyllä tehdyiksi, tulevat jatkossa saamaan marginaalisen vähän näkyvyyttä palvelussa. Eli julkaisuja ei sinänsä poisteta, mutta juuri kukaan ei vain näe enää niitä jatkossa.

Lisäksi LinkedIn on perustanut erillisen tiimin, joka opastaa aktiivisia LinkedIn-käyttäjiä luomaan julkaisuja ilman tekoälyä, jotka vaikuttasivat vähemmän teennäisiltä ja enemmän inhimillisiltä.