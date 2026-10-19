Spotify estää nyt perhetilauksen jakamisen ulkopuolisille - varmistus toimii näin

Spotify seuraa videopuolen suoratoistojättien jalanjäljillä ja on ryhtynyt estämään perhetilauksen jakamisen kodin ulkopuolisille ihmisille.

Spotifyn tapauksessa valvonta on hieman haastavampaa kuin vaikkapa Netflixin osalta, sillä musiikkia kuunnellaan hyvin paljon tien päällä, lenkillä ja niin edelleen - joten myös kotitalouteen kuulumista pitää varmentaa hieman eri tavalla.

Ainakin Yhdysvalloissa osa Spotifyn perhetilin jäsenistä on törmännyt jo uuteen varmennustapaan, joka pohjautuu dynaamisiin QR-koodeihin.

Käytännössä joku perhetilin jäsenistä, joka ei ole tilauksen varsinainen maksaja, on suljettu tililtään ulos, kunnes hän varmentaa perhetilin pääkäyttäjältä sen, että hän oikeasti kuuluu kyseiseen kotitalouteen.

Varmennus tehdään siten, että pääkäyttäjä kaivaa esiin puhelimensa tai tietokoneensa, jossa alkaa vilkkumaan dynaaminen, jatkuvasti vaihtuva QR-koodi. Perheenjäsen, jonka täytyy varmentaa perheeseen kuuluminen, joutuu skannaamaan puhelimellaan kyseisen koodin. Kun skannaus onnistuu, perheenjäsenen tilin pääsy palautetaan käyttöön.







kuva: Reddit

Vastaavaa dynaamisesti vaihtuvaa QR-koodin skannausta käytetään mm. Nordean varmennesovelluksen käyttöönotossa uudelle puhelimelle. Sitä ei voi siis vain tallettaa puhelimelle ja lähettää verkon yli toisessa paikassa skannattavaksi, vaan skannaus vaatii fyysisen läsnäolon.

Spotifyn mukaan ketään ei heitetä täysin sattumanvaraisesti ulos tililtä, vaan Spotify kertoo käyttäjälle viikkoa etukäteen, että hänen pitää hoitaa QR-varmennus kuntoon seuraavan 7 vuorokauden aikana.

Spotify toivonee, että sille käy samoin kuin Netflixille. Kun Netflix ryhtyi estämään salasanojen jakamista tiukemmin, useat nettikäyttäjät kertoivat lopettavansa Netflixin tilauksen - mutta todellisuudessa Netflixin tilaajamäärä kasvoi huikeasti muutoksen jälkeen.