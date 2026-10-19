Ilta-Sanomien evästeistä kieltäytyminen maksulliseksi - mutta yllättävällä lisäbonuksella

Sanoma Media Finland on ryhtynyt varsin mielenkiintoisiin kokeiluihin Suomen verkkosivustojen kenttää järisyttäneen oikeuden päätöksen jälkeen.

Elokuussa 2026 Korkein hallinto-oikeus antoi ennakkopäätöksen, joka linjasi Suomessa sen, että verkkosivustojen kävijöiden pitää pystyä kieltäytymään evästeistä yhtä helposti kuin ne voi hyväksyäkin.

Päätös oli pommi etenkin suurille kotimaisille ns. yleissisällön verkkomedioille, jotka ovat voineet kohdentaa sivuillaan näkyvää mainontaa lukijakohtaisesti, profiloimalla lukijoitaan.

Kävimme päätöksen jälkeen läpi liudan suomalaisia verkossa toimivia uutissivustoja ja totesimme, että KHO:n päätöksen jälkeisenä päivänä suurin osa suomalaisista verkkomedioista rikkoi KHO:n päätöstä - ja samalla lakia.



Sanoma ei kuitenkaan halunnut antaa lukijoilleen helppoa ja yksinkertaista mahdollisuutta evästeistä kieltäytymiseen. Sen sijaan yhtiö päätti ottaa kovat keinot käyttöön: Viikko KHO:n päätöksen jälkeen Helsingin Sanomien evästeistä kieltäytymisestä tehtiin maksullista.

Eli maksavat verkkomedia HS:n tilaajatkaan eivät voineet kieltäytyä mainosprofilointiin tarkoitetuista evästeistä ilman, että heidän pitäisi maksaa vielä erillistä lisähintaa siitä riemusta.

Malli on suoraan kopioitu Alma Medialta, joka teki Iltalehden seurantaevästeistä kieltäytymisestä maksullista jo vuosi sitten.

Mutta nyt vaikuttaa siltä, että Sanomalla on käynnissä jonkinlainen kokeilujen aikakausi omien medioidensa osalta.

Ensinnäkin nopeassa kokeilussamme tänään, Helsingin Sanomat ei tällä hetkellä vaadi evästeiden kieltäytymisestä maksua lainkaan. Sen sijaan kaikista evästeistä kieltäytyminen oli mahdollista täysin ilmaiseksi - joskin lainvastaisella tavalla, eli lisäpainalluksen takaa.

Mutta samalla yhtiön toinen suuri verkkomedia, Ilta-Sanomat tarjoaa täysin uudenlaista konseptia.



Ilta-Sanomien sivustolla evästeistä kieltäytyminen ei enää onnistu maksutta, mutta siellä maksullisen evästeistä kieltäytymisen sijaan tarjotaan vaihtoehtoa, jossa 7 euron kuukausimaksua vastaan voi kieltäytyä evästeistä ja samalla sivusto muuttuu mainosvapaaksi.

Mainosvapaaksi maksamista ei suomalaisessa mediassa ole juurikaan nähty ja konsepti on tuttu pikemminkin YouTube Premiumin kaltaisista palveluista.

Yhtiö on ottanut vastaavan käytännön käyttöön myös omistamassaan Satakunnan Kansassa, jossa vastaava toiminto maksaa 4 euroa kuukaudessa. Satakunnan Kansassa kyseinen tilaus on lähinnä lisäpalvelu, sillä valtaosa paikallislehden sisällöstä on maksumuurin takana - ja mainosvapaa tilaus ei ole sama kuin lehden digitilaus.

Muutos on yllättävä - ja jättää samalla Iltalehden ilmeisesti ainoaksi uutispalveluksi Suomessa, joka edelleen pyytää rahaa pelkästään evästeistä kieltäytymisestä.

Iltalehden tapaus on hyvin todennäköisesti siirtymässä Traficomin käsiteltäväksi, ellei Traficom käsittele tapausta jo parhaillaan. Kun aikanaan evästekäytäntöjä maassamme valvova viranomainen saa linjattua sen, onko Iltalehden käytäntö laillinen vai ei, nähtäneen Suomen mediakentässä isompiakin liikkuja evästeiden osalta.

Itävallassa evästeistä kieltäytymisen siirtäminen maksulliseksi on todettu laittomaksi ja myös EU:n tietosuojaviranomainen on todennut käytännön laittomaksi EU:ssa.



Iltalehden jälkeen Traficomin pohdittavaksi tulee todennäköisesti se, onko Sanoman uusin käytäntö laillinen - siis malli, jossa evästeistä kieltäytyminen on maksullista, mutta samalla lukija saa myös mainosvapaan sivuston.