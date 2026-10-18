Kyberturvallisuuskeskus varoittaa: Huijarit lähestyvät nyt oikeilla hotellivarauksen tiedoilla

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskus varoittaa ovelista huijausviesteistä, joita lähetetään majoituspalveluiden nimissä. Virasto on saanut tällä viikolla useita ilmoituksia tapauksista, joissa rikolliset hyödyntävät viesteissään asiakkaiden täysin aitoja varaustietoja.

Kyberturvallisuuskeskuksen mukaan huijareiden käyttämät varaustiedot ovat voineet vuotaa esimerkiksi jonkin majoituspalvelun tai varausjärjestelmän kautta.

Huijausviesteissä vedotaan tyypillisesti kiireeseen ja luodaan hätääntymisen tunnetta. Vastaanottajalle saatetaan väittää, että majoitusvaraus täytyy pikaisesti vahvistaa syöttämällä maksukortin tiedot viestissä olevan linkin kautta. Rikollisten perimmäisenä tavoitteena on kalastella luottokorttitietoja tai verkkopankkitunnuksia ja varastaa uhrilta rahaa.

"Vaikka viestissä olisi oikeita tietoja varauksestasi, se ei välttämättä tarkoita, että viesti olisi aito. Jos viestissä pyydetään esimerkiksi maksukorttitietoja, varmista viestin aitous ottamalla yhteyttä majoituspalveluntarjoajaan sen virallisten yhteystietojen kautta", muistuttaa Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksen tietoturva-asiantuntija Antti Nikkinen.

Kyberturvallisuuskeskus kehottaa suhtautumaan yllättäviin maksupyyntöihin ja linkkeihin varauksella, vaikka tiedot omasta varauksesta pitäisivät paikkansa.





Viesteissä olevia linkkejä ei tule avata eikä maksutietoja syöttää ennen kuin asia on varmistettu suoraan majoituspalvelulta sen virallisia yhteystietoja käyttäen.

Majoitushuijausten ohella Kyberturvallisuuskeskuksen viikkokatsauksessa nostetaan esiin Microsoft 365 -tilimurrot, joita ilmoitettiin syyskuussa ennätyksellinen määrä. Rikolliset ovat hyödyntäneet muun muassa tekoälyavusteista laitekoodikalastelua. Lisäksi viikon aikana on liikkunut S-Pankin nimissä lähetettyjä kalastelutekstiviestejä sekä veroteemaisia sähköposteja, joissa on ollut liitteellä haitallinen tiedosto, jonka asentaminen on johtanut esimerkiksi käyttäjän kalenterin jakamiseen suoraan rikolliselle.

