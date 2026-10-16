YouTube Music merkitsee nyt tekoälyllä tehdyn musiikin

YouTube Music on ryhtynyt merkitsemään tekoälyllä tuotetut kappaleet selkeästi erottuvilla tunnisteilla.

Tunnisteet otettiin käyttöön 14. lokakuuta, ja ne näkyvät YouTube Musicin kännykkäsovelluksessa ja selainversiossa. Merkintä ilmaantuu kappaleen nimen yhteyteen, ja sitä napauttamalla avautuu valikko, josta kuuntelija saa lisätietoja tekoälyn roolista kappaleen tuotannossa. YouTube kertoo tuovansa vastaavat merkinnät pian myös YouTuben videopalveluun.

Teknisesti järjestelmä perustuu kolmitasoiseen ilmoitusmalliin, jossa yhdistyvät levy-yhtiöiden ja YouTuben yhteistyökumppaneiden toimittamat tiedot kappaleista sekä YouTuben omat tunnistustyökalut. Kappaleet voidaan ilmoittaa kolmella vaihtoehdolla: "Tehty täysin generatiivisella tekoälyllä", "Osittain generatiivisella tekoälyllä tehty" ja "Kappaleen luontiin ei ole käytetty generatiivista tekoälyä".

Merkinnöissä on syytä kiinnittää huomiota mainintaan generatiivisesta tekoälystä. Eli esimerkiksi erilaiset kappaleiden tuotantoprosessissa käytetyt tekoälysovellukset eivät tule merkityksi lainkaan. Ainoastaan silloin, jos osa kappaleesta on tehty promptaamalla, sille napsahtaa tekoälymerkintä kylkeen. Vaikkapa tekoälyllä tehdyt musiikit yhdistettynä oikeaan ihmisen lauluun merkitään "Osittain generatiivisella tekoälyllä tehty" -tunnisteella.



Ilmoittaminen on vapaaehtoista, eikä puuttuva merkintä takaa, että kappale olisi täysin ilman tekoälyä. Jos julkaisija ei anna luokitusta, YouTube käsittelee kappaleen tilaa "tuntemattomana", ellei sen omista järjestelmistä löydy muuta näyttöä tekoälyn käytöstä. Yhtiö hyödyntää havaitsemisessa omia tunnistustekniikoitaan, kuten Googlen kehittämää SynthID-vesileimaa, jota käytetään tekoälyllä luotujen tai muokattujen sisältöjen merkitsemiseen. Lisäksi se voi lukea C2PA-metatietoja ja muita alan standardeja, joita osa tekoälymusiikin tuottajista käyttää.

Merkittävää on kuitenkin YouTuben linjaus tekoälystä yleisemmin: tekoälyllä luodut kappaleet saavat näkyvyyttä aivan samalla tavalla kuin ihmistenkin tekemät biisit ja YouTube maksaa niiden toistosta tekijänoikeuskorvaukset aivan samalla tavalla kuin ihmistenkin tekemästä musiikista.

Tässä Googlen omistama YouTube Music eroaa monista muista palveluista, jotka ovat ottaneet selkeästi tiukemman linjan tekoälyllä tuotettua musiikkia kohtaan: esimerkiksi toinen amerikkalainen musiikkipalvelu Tidal ei maksa tekoälyllä tehdyistä biiseistä tekijöille mitään.

Ranskalainen Deezer puolestaan kertoo estävänsä tekoälyllä tehtyjen kappaleiden päätymisen sen toimitettuihin soittolistoihin, mutta yhtiö sinänsä maksaa niiden toistosta edelleen aivan kuten YouTube Musicikin.

Kesällä puolestaan linjattiin, että tekoälyllä tehty musiikki ei voi enää nousta Suomen viralliselle listalle.