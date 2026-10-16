Maailma luopuu karkaussekunneista

Yleinen paino- ja mittakonferenssi on taho, joka päättää maailman mm. kansainvälisen yksikköjärjestelmään liittyvistä asioista.

Samaisella taholla on myös määräysvalta koordinoidun yleisajan (UTC) määrittelyyn. Ja kaikkien maailman maiden kellot käyttävät UTC-aikaa pohjanaan.

Tähän liittyen, tavallinen sukankuluttaja on varmastikin kuullut konseptista nimeltä karkauspäivä, joka toistuu neljän vuoden välein (pl. poikkeukset). Mutta harvempi on kuullut konseptista karkaussekunti.

Karkaussekuntien tarkoitus on tasata UTC-aika vastaamaan mahdollisimman läheisesti maapallon pyörimisestä mitattua UT1-aikaa.

Tähän saakka sääntönä on ollut, että meidän käyttämämme UTC-aikaan pohjautuvan ajan ja Maan pyörimiseen pohjautuvan UT1-ajan välinen ero ei kasvaisi koskaan suuremmaksi kuin 0,9 sekuntia.

Mikäli ero on lähestynyt kokonaista sekuntia, meidän käyttämäämme aikaan on lisätty karkaussekunti. Eli käytännössä tiettynä etukäteen sovittuna vuorokautena, kyseisessä vuorokaudessa onkin ollut yksi sekunti enemmän kuin tavallisesti. Näin kahden eri ajan välinen ero on saatu korjattua lähemmäs tavoitetilaa.



Karkaussekunteja on lisätty vuoden 1972 jälkeen kaikkiaan 27 kertaa. Eli jos tavallisen kellon olisi asettanut oikeaan aikaan vuonna 1971 eikä sitä olisi säätänyt kertaakaan ja se olisi pysynyt tarkalleen (tavallaan) ajassaan, kyseinen kello olisi nykyisin 27 sekuntia edellä oikeasti käytössä olevaa UTC-aikaa.

Nyt Yleinen paino- ja mittakonferenssi on kuitenkin päättänyt luopua karkaussekunneista kokonaan.

Yhtenä syynä tälle on se, että Maan pyörimisliike on hidastunut ja näyttää siltä, että jatkossa UTC-aikaa pitäisikin muuttaa negatiivisella karkaussekunnilla, jotta halutussa, korkeintaan sekunnin heitossa UT1-aikaan pysyttäisiin.

Koska negatiivisia karkaussekunteja ei ole koskaan aiemmin käytetty, oli pelkona, että maailman tietojärjestelmät sekoavat pahasti, jos yritetään puristaa sekuntia lyhyempi vuorokausi johonkin väliin.

Jatkossa UTC-ajan ja Maan pyörimisliikettä mittaavan UT1-ajan välisen eron annetaan venyä maksimissaan tunnin mittaiseksi - eli 3600 sekuntiin aiemman sekunnin sijaan. Mikäli jostain syystä tuo tunnin raja alkaa lähestymään, asia ratkaistaan täysin uudella konseptilla eli karkaustunnilla. Arvioiden mukaan karkaustuntia aletaan tarvimaan vasta reilun tuhannen vuoden päästä.