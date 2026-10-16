Pankki palkkasi tuhat ihmistä paikkaamaan tekoälyn löytämiä tietoturva-aukkoja
Uutisissa - meilläkin - kerrotaan nykyisin varsin usein tilanteista, joissa yhtiöt ovat irtisanoneet liudan ihmisiä ja kertoneet irtisanomisten johtuvan siitä, että tekoäly on tehostanut yhtiön prosesseja.
Mutta tällä kertaa tekoäly toi läjän uusia töitä - ainakin hetkellisesti.
Yksi maailman suurimmista pankeista, amerikkalainen Bank of America on palkannut tuhat IT-konsulttia avustamaan pankin omaa 3000 hengen tietohallintoa valtavassa tietoturva-aukkojen paikkauksen projektissa.
Hurjalta kuulostava työmäärä selittyy sillä, että pankin järjestelmät on käyty läpi uusimmilla, vain muutamien yritysten käyttöön annetuilla, uusimmilla tekoälymalleilla, kuten Anthropicin Mythos-kielimallilla.
Tekoälymallit ovat löytäneet niin pieniä kuin suuriakin tietoturva-aukkoja pankin järjestelmistä niin paljon, että pankin oli pakko hankkia avukseen lisäkäsiä paikkaamaan aukkoja.
CNBC:n haastattelussa pankin edustaja kertoo pankin käyttäneen pelkästään edellisellä vuosineljänneksellä "joitain satoja miljoonia dollareita" korjatakseen tietoturva-aukkoja sekä vastatakseen tiukentuneisiin viranomaissäätelyihin.
Pankkien tietojärjestelmissä on usein kerroksia eri vuosikymmeniltä ja usein vanhimmat, edelleen järjestelmässä kriittisinä palasina toimivat osat, ovat jopa 60 vuotta vanhoja.
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