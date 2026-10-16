Päivän diili: Nintendo Switch, halvemmalla kuin koskaan

Tänään tarjoustutkaamme osui Nintendon alkuperäinen Nintendo Switch -pelikonsoli.

Vuonna 2017 julkaistua hybridikonsolia on siis myyty jo lähes kymmenen vuoden ajan, mutta käsikonsolin ja televisioon yhdistettävän pelikonsolin yhdistelmän hinta ei ole aivan hirvittävästi sitten alkuvuosien laskenut mihinkään.

Toki konsolia on aina toisinaan nähty tarjouksessa, mutta ei koskaan näin edullisesti kuin mitä se nyt tarjoustutkaamme osui: nyt konsolin saisi omakseen 197 eurolla.

Tarjous alla:



Kyseessä ei siis ole uusiopainos, jossa näyttö vaihdettiin OLED-näyttöön, vaan alkuperäinen, LCD-näytöllä varustettu versio Switchistä.

Kyseessä on eräänlainen jälleenmyyjän varastojen tyhjennys, sillä Nintendo kertoi kesällä lopettavansa alkuperäisen Switchin myynnin Euroopassa kokonaan vuonna 2027. Päätös liittyy Euroopan Unionin tuotteiden elinkaarta pidentävään direktiiviin, joka olisi vaatinut muutoksia Switchiinkin jatkossa. Sen sijaan Nintendo teki vaaditut muutokset ainoastaan uudempaan Switch 2:een.

Muissa maissa alkuperäisen Switchinkin myynti jatkuu. Ja lienee oletettavaa, että sille tullaan julkaisemaan pelejäkin vielä hamaan tulevaisuuteen, sillä alkuperäinen Switch on yksi maailman kaikkien aikojen eniten myydyistä pelikonsoleista.





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