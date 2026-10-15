Wolt ja Starship tuovat robottikuljetukset Tampereelle – ravintolaruokaa toimitetaan yli 25 paikasta

Wolt ja Starship Technologies tuovat robottikuljetukset Tampereen keskustaan. Torstaista 15. lokakuuta alkaen tamperelaiset voivat tilata ruokakauppaostosten lisäksi ravintola-annoksia kotiovelleen robotin kuljettamana. Woltin mukaan kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Tampereella toimitetaan ravintolaruokaa roboteilla.

Toiminta käynnistyy Tampereen keskustan alueella noin kymmenellä robotilla, jotka kuljettavat tilauksia enintään kahden kilometrin säteellä. Aloitusvaiheessa mukana on heti yli 25 paikallista ravintolaa ja kauppaa, joiden joukossa ovat muun muassa Pizzeria Napoli, Siipiweikot Tampella, Boneless sekä Social Burgerjoint.

"Robottitoimitukset ovat nopeasti löytäneet paikkansa osana arkea niissä kaupungeissa, joissa palvelu on käytössä. Asiakkaat arvostavat erityisesti toimitusten helppoutta ja mahdollisuutta seurata robotin matkaa reaaliajassa. Olemme iloisia, että voimme tuoda tämän toimitusvaihtoehdon nyt myös tamperelaisten käyttöön", sanoo Patricia Nsombo, Woltin robottioperaatioista vastaava asiantuntija.

Tilaaminen tapahtuu suoraan Wolt-sovelluksen kautta. Robottikuljetuksen voi valita toimitustavaksi niistä ravintoloista ja kaupoista, joissa se on tarjolla, mikäli tilaus mahtuu mittojensa puolesta kyytiin ja vapaa robotti on saatavilla.





Tilauksen etenemistä pystyy seuraamaan reaaliaikaisesti kartalta, ja perille saavuttuaan robotin kansi aukeaa sovelluksen painikkeella. Woltin mukaan asiakkaat saavat robotilla toimitettavista tilauksista kahden euron alennuksen.

Starshipin kuljetusrobotit ovat suomalaisille tuttuja katukuvasta jo ennestään S-ryhmän ruokakauppatoimituksista. Woltin ja Starshipin yhteistyönä robottikuljetuksia on nähty aiemmin jo Helsingissä, Espoossa, Lahdessa, Jyväskylässä sekä Kuopiossa.