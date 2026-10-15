Volvo ja NVIDIA syventävät yhteistyötään – tavoitteena auto, jota ajaessa katseen voi siirtää pois tiestä

Volvo Cars ja NVIDIA ovat ilmoittaneet laajentavansa yhteistyötään tulevien automallien automatisoidun ajoteknologian kehittämiseksi.

Yhtiöiden välinen kumppanuus alkoi jo vuonna 2017, ja nyt laajemman yhteistyön myötä tavoitteena on saavuttaa uusia turvallisuustasoja sekä mahdollistaa vaiheittain ajaminen, jossa kuljettaja voi siirtää katseensa ja ajatuksensa kokonaan pois tiestä.

Kokonaisuus hyödyntää NVIDIAn Hyperion-anturi- ja tietokonearkkitehtuuria, Halos-käyttöjärjestelmää sekä Alpamayo Stack -ajo-ohjelmistoa. Nämä yhdistetään Volvon omiin turvallisuusjärjestelmiin ja tekniseen osaamiseen. Tekniikan on tarkoitus auttaa autoja navigoimaan turvallisesti ja itsenäisesti monimutkaisissa tosielämän ympäristöissä moottoriteiltä ja kaupungin kaduilta pysäköintitilanteisiin asti ovelta ovelle menetelmällä.





Teknologia tekee ensiesiintymisensä Volvon seuraavan sukupolven sähköautoissa osana yhtiön hiljattain julkistamaa laajaa mallistouudistusta. Yhtiön mukaan uusien ratkaisujen avulla valmistaja pyrkii vahvistamaan asemaansa ohjelmistopohjaisten autojen edelläkävijänä tuomalla ajoneuvoihinsa aiempaa järeämpää tekoälylaskentaa.

"Volvo on ollut turvallisuuden edelläkävijä jo lähes sadan vuoden ajan. Tuomme NVIDIAn kanssa yhteen kaksi erilaista vahvuutta: alan johtavan turvallisuusosaamisen ja maailmanluokan tekoälyteknologian. Tämä yhdistelmä tarjoaa meille ainutlaatuisen mahdollisuuden kehittää entistä turvallisempia ja houkuttelevampia autoja asiakkaillemme", Volvon pääjohtaja Håkan Samuelsson kommentoi.