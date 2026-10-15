Getty Images ajautui konkurssiin

Yksi maailman suurimmista kuvapalveluista - jota useat mediatkin käyttävät kuvien toimittajanaan - Getty Images, on hakeutunut konkurssiin.

Getty Images on vuonna 1995 perustettu kuvatoimisto, joka on tarjonnut uutiskuvia ja kuvituskuvia medioiden ja yritysten käyttöön. Yritys kasvoi vuosikymmenten mittaan jättiläiseksi ostamalla alan muita toimijoita.

Tekoälyn luomien kuvien tuomassa paineessa Getty Images yritti pelastautua fuusioitumalla alan toisen jätin, Shutterstockin kanssa. Britannian kilpailuviranomaiset kuitenkin torppasivat diilin, vaatimalla yhtiöitä luopumaan tietyistä liiketoiminnoista jotta yhdistymiselle oltaisiin annettu lupa.

Getty Imagesilla oli velkaa noin 2,1 miljardin dollarin verran, joka kasatui sen niskaan pitkälti silloin, kun yhtiö oli sijoitusrahaston omistuksessa 2000-luvun alkuvuosina. Yhtiö listautui takaisin pörssiin vuonna 2022 ja silloin sen arvo oli 4,8 miljardia dollaria.



Yhtiö hakeutui nyt Yhdysvaltain lainsäädännön mukaiseen Chapter 11 -konkurssiin, joka ei tarkoita suomalaista konkurssia, vaan se vastaa pitkälti suomalaista yrityssaneerausta (joskaan ei aivan täysin). Ennen konkurssiin hakeutumistaan Getty Imagesin markkina-arvo oli romahtanut noin 20 miljoonaan dollariin.

Reuters kertoo Gettyn omistuspohjan muuttuvan konkurssijärjestelyn myötä. Konkurssissa yrityksen alkuperäinen perustajasuku eli Gettyt sekä amerikkalainen sijoitusrahasto Koch Equity sijoittavat uudestaan rakennettavaan yhtiöön noin 530 miljoonaa dollaria - ja ottavat haltuunsa koko yhtiön osakekannan.

Yhtiö on itse varsin optimistinen uudesta rakenteestaan omassa tiedotteessaan.