Deittisovellus Bumble myydään, poistuu pörssistä

Yksi maailman suosituimmista deittisovelluksista, amerikkalainen Bumble myydään.

Yhtiö on ollut pörssilistattu vuodesta 2021 lähtien, mutta se on nopeasti menettänyt asemiaan deittisovellusten markkinoilla. Bumblen arvo oli parhaimmillaan jopa 14 miljardia dollaria heti sen listauduttua pörssiin, mutta nykyisin sen pörssiarvo on laskenut jo alle 600 miljoonan dollarin.

Ithaca Holdings on tehnyt yhtiöstä ostotarjouksen kesällä ja nyt Bumblen suurimmat osakkeenomistajat ovat hyväksyneet ostotarjouksen. Mikäli 1,3 miljardin dollarin ostotarjous etenee maaliin saakka, yhtiö poistuu samalla pörssistä kokonaan.

Bumble tuli alunperin tunnetuksi siitä, että siellä ainoastaan naiset ovat voineet aloittaa keskusteluja matchien kanssa. Yhtiö kuitenkin pakitti tästä Bumblen ominaispiirteestä aiemmin tänä vuonna ja sallii nykyisin kumman tahansa matcheistä aloittaa viestittelyn.



Lisäksi Bumble kertoi alkuvuodesta ryhtyvänsä yhdistämään pareja automaattisesti tekoälyn avulla.

Kumpikaan muutoksista ei ole näkynyt Bumblen käyttäjämäärissä positiivisella tavalla - ja nyt hyväksytty yrityskauppa pistääkin samalla Bumblen johtoportaan vaihtoon.