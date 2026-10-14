Poliisihallitus antanut useille henkilöille kymmenientuhansien eurojen sakkoja laittomasta rahapelimainonnasta somessa ja striimeissä

Poliisihallituksen arpajaishallinto tiedottaa antaneensa vuoden 2026 aikana selvästi aiempia vuosia enemmän kieltopäätöksiä ja tuominneensa maksettavaksi aiempaa enemmän uhkasakkoja.

Toimenpiteiden kohteena on ollut erityisesti sosiaalisessa mediassa ja pelistriimeissä tapahtuva markkinointi, jolla pyritään houkuttelemaan Manner-Suomessa asuvia kuluttajia ulkomaisten rahapelien asiakkaiksi.

Kuluvan vuoden aikana Poliisihallitus on antanut neljä kieltopäätöstä sekä tuominnut maksettavaksi kuusi uhkasakkoa laittomasta rahapelien markkinoinnista verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa.

Kaikki maksettavaksi tuomitut uhkasakot ovat kohdistuneet luonnollisiin henkilöihin, ja määrältään ne ovat olleet 20 000 – 100 000 euroa. Annettuja kieltopäätöksiä on tehostettu uhkasakoilla, joiden suuruus on vaihdellut henkilöiden osalta 30 000 – 200 000 euron välillä ja yhtiöiden osalta 100 000 eurosta aina 1,2 miljoonaan euroon saakka.





Rahapelien markkinoinnin määritelmä on laaja, ja se kattaa mainonnan ohella kaiken muun myynninedistämisen, jolla pyritään lisäämään rahapelien kysyntää.

"Uhkasakon asettamista voidaan pitää tarpeellisena lainvastaisen rahapelien markkinoinnin välittömän ja tehokkaan lopettamisen varmistamiseksi. Uhkasakon tarkoituksena ei ole rangaista lainvastaisesta toiminnasta, vaan tehostaa kieltopäätöksen noudattamista ja varmistaa, että lainvastainen markkinointi tosiasiallisesti päättyy. Voimassa olevan lain mukaan vain Veikkaus Oy:llä on oikeus markkinoida rahapelejä Manner-Suomessa", sanoo ryhmäpäällikkö Juhani Wallinvirta Poliisihallituksesta.

Viranomaisen linjan taustalla painaa rahapelihaittojen ehkäiseminen, mikä on Suomen rahapelipolitiikan keskeinen tavoite. Pelaamisen riskit koskettavat pelaajan itsensä lisäksi läheisiä ja laajemmin yhteiskuntaa. Poliisihallitus korostaakin, että digitaalisessa ympäristössä markkinointi tavoittaa suuren yleisön erittäin lyhyessä ajassa. Samalla verkossa pelattavat pelit muodostavat nopeatempoisen ja helposti saavutettavan ympäristön, joka voi kiihdyttää pelaamiseen liittyvien ongelmien kehittymistä.