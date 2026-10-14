Netflix irtisanoo 1000 työntekijää kilpailun kiristyessä

Suoratoistojätti Netflix vähentää noin 6 prosenttia henkilöstöstään ja irtisanoo noin 1000 työntekijää maailmanlaajuisesti.

Irtisanomiset kohdistuvat etenkin tuotekehitykseen, teknologiaosastolle ja erilaisiin tukitoimintoihin. Irtisanomisista kerrottiin henkilöstölle sisäisellä muistioilla, jonka sisällöstä uutisoi ensimmäisenä The Wall Street Journal. Myöhemmin yhtiö vahvisti vuodetut tiedot myös medioille suoraan.

Netflixin johto painottaa viestinnässään sitä, että yhtiön liiketoiminta on edelleen "vahvaa ja kasvavaa" ja että yhtiö on aikataulussa koko vuoden taloudellisten tavoitteidensa saavuttamisessa. Yhtiö aikoo myös jatkaa aggressiivisia investointeja korkean vaikuttavuuden alueille, mikä tarkoittaa muun muassa panostuksia uusiin sisältömuotoihin, teknologiaan ja mainosliiketoimintaan. Samalla se kuitenkin karsii kustannuksia ja uudelleenjärjestelee organisaatiota tukemaan muuttuneita painopisteitä.



Taustalla vaikuttaa suoratoistomarkkinan kiristynyt kilpailu, mutta erityisesti se tosiasia, että suoratoistopalvelut eivät elä tyhjiössä, vaan ne kisaavat ihmisten ajankäytöstä mm. YouTuben, TikTokin ja Instagramin kanssa.