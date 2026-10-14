GTA 6 julkaistaneen PC:lle paljon odotettua aiemmin - yhtiön epäillään pelkäävän PS5-emulaattoreita
Rockstar Gamesin odotettu Grand Theft Auto 6 saattaa olla tulossa PC:lle selvästi aiempia osia nopeammin.
Aiempien GTA-pelien PC-julkaisuja on jouduttu odottelemaan konsolijulkaisujen jälkeen välillä hyvinkin pitkään, mutta nyt GamesBeatin lähteiden mukaan tilanne olisi muuttumassa.
Kaikkihan tietävät, että GTA 6:n konsoliversiot Playstation 5:lle ja Xbox Series X/S:lle julkaistaan 19. marraskuuta, mutta GamesBeatin lähteet vakuuttavat, että PC-versio tultaisiin julkaisemaan jo vuoden 2027 ensimmäisellä neljänneksellä, eli viimeistään maaliskuun 2027 lopussa. Rockstar ei ole vahvistanut väitteitä eikä yhtiö ole itse asiassa vahvistanut edes sitä, että pelistä olisi ylipäätään tulossa PC-versiota.
TechRadar pyörittelee netissä leviäviä teorioita siitä, että Rockstarin on pakko aikaistaa PC-julkaisua, kun Playstation 5 -pelien emulointi PC:llä on ryhtynyt etenemään varsin vauhdikkaasti.
PC:lle on jo olemassa lukuisia PS5-pelejä jollain tasolla pyörittäviä emulaattoreita, kuten KytyPS5, mutta ne eivät ole vielä lähelläkään tavallisen pelaajan odottamaa käytettävyyttä. Tekoälyavusteinen ohjelmointi kuitenkin saattaa nopeuttaa myös emulaattoreiden kehitystä merkittävästi, joka pakottaa pelikehittäjiäkin miettimään strategioitaan uusiksi.
Toinen looginen syy PC-version (oletettavaan) suhteellisen nopeaan julkaisuun voi liittyä moninpeliin. Edeltäjän, GTA 5:n moninpelitila GTA Online on ollut valtavan tuottoisa ja siinä kaikkein tiivein yhteisö on muodostunut nimenomaan PC-pelaajien ympärille. Rockstar voi haluta GTA 6:n nimenomaan moninpelimahdollisuuden vuoksi PC:lle mahdollisimman pian.
Mutta toistaiseksi siis tilanne on se, että Rockstar ei ole kertonut PC-versiosta yhtään mitään - ja pelaajat ovat sen osalta täysin huhujen varassa.
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