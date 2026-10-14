EU:n tietosuojaviranomaisilta linjaus älylaseista: Julkinen somejako voi tehdä käyttäjästä rekisterinpitäjän

Aiemmin uutisoimme Suomen tietosuojavaltuutetun toimiston muistutuksesta älylaseihin liittyen sekä siitä, kuinka eurooppalaiset viranomaiset valmistelevat aiheesta yhteistä linjausta.

Nyt Euroopan tietosuojaneuvosto (EDPB) on julkaissut virallisen lausuntonsa (PDF), jossa otetaan kantaa älylasien mukanaan tuomiin tietosuojariskeihin ja henkilötietojen käsittelyyn.

Suomen tietosuojavaltuutetun Anu Taluksen johtaman neuvoston kannanotto on ensimmäinen laatuaan. Tietosuojaneuvosto tekee lausunnossaan eron laitteen puhtaasti henkilökohtaisen käytön ja laajemman julkaisemisen välille.

Älylasien käyttäjää ei koske EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) silloin, kun käyttö rajoittuu henkilökohtaiseen tai kotitalouskäyttöön, kuten kuvien ja videoiden jakamiseen vain perheenjäsenten tai ystävien kesken.

Tilanne kuitenkin muuttuu, jos laseja käytetään ammatillisesti tai kuvattua materiaalia jaetaan avoimelle sosiaalisen median tilille. Tällöin käyttäjää pidetään virallisena rekisterinpitäjänä, jonka on noudatettava kaikkia tietosuojalainsäädännön velvoitteita, kuten läpinäkyvyyttä. Rekisterinpitäjällä tarkoitetaan tahoa, joka määrittelee henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot.





Älylasien suurin tietosuojaongelma liittyy laitteiden huomaamattomuuteen, sillä ne muistuttavat tavallisia silmälaseja, mutta kätkevät sisäänsä kamerat ja mikrofonit. Sivulliset eivät useinkaan pysty havaitsemaan, että heitä kuvataan tai keskusteluja tallennetaan.

Tietosuojaneuvosto linjaa, ettei käyttäjä voi perustella ihmisten jatkuvaa kuvaamista julkisilla paikoilla pelkällä yleisellä huolella omasta turvallisuudestaan. Lisäksi älylasien käyttö on erityisen arkaluonteista ja voi olla kokonaan kiellettyä tiloissa kuten sairaaloissa, kouluissa, pukuhuoneissa, yleisissä vessoissa ja työpaikoilla.

"Älylasit näyttävät tavallisilta silmälaseilta, mutta niissä on kamerat ja mikrofonit ja ne ovat yhteydessä verkkoon. Tämä herättää vakavia kysymyksiä yksityisyydensuojasta, sillä ihmisiä voidaan kuvata heidän tietämättään. Kuvaaminen arkaluonteisissa tiloissa, kuten sairaaloissa, kouluissa ja työpaikoilla lisää riskiä entisestään. Lasten kuvaamiseen liittyy tietysti erityisen suuri riski", Euroopan tietosuojaneuvoston puheenjohtaja, Suomen tietosuojavaltuutettu Anu Talus toteaa.

Laitteiden nykyiset merkkivalot jättävät sivulliset usein tietämättömiksi kuvaamisesta, joten tietosuojaneuvosto vaatii valmistajilta uusia tai paranneltuja teknisiä ratkaisuja.

Lausunnossa katsotaan, että älylaseissa tulisi olla kirkas ja selkeästi erottuva LED-merkkivalo, jonka toimintaa ei voi ohittaa ja joka estää tallentamisen kokonaan, mikäli valo yritetään peittää. Tämän ohella laitteisiin toivotaan selkeitä äänimerkkejä, kuten kameran suljinääntä kuvaa otettaessa.

Neuvosto ehdottaa valmistajille myös älypuhelimiin perustuvia lähestymisilmoituksia, jolloin lähellä olevat sivulliset voisivat vastaanottaa laitteeseensa ilmoituksen siitä, että lähistöllä olevilla älylaseilla tallennetaan.

Tietosuojaneuvosto myös toteaa, että älylasisovelluksen tai -palvelun tuottaja tai tarjoaja ei voi siirtää kaikkia henkilötietojen käsittelyyn liittyviä velvollisuuksiaan käyttäjille. Niiden on noudatettava tietosuojalainsäädäntöä ja varmistettava, että henkilötietojen käyttäminen uusiin tarkoituksiin sopii yhteen niiden käyttötarkoitusten kanssa, joihin tiedot on alun perin kerätty.