Tekoälystartup Character AI hakeutui konkurssiin

Ensimmäinen isohko, varsin paljon julkisuutta maailmalla kerännyt tekoälyfirma on kaatunut, kun amerikkalainen Character.AI hakeutui vapaaehtoiseen ns. Chapter 11 -muotoiseen konkurssiin.

Character.AI on kahden entisen Googlen tekoälytutkijan vuonna 2021 perustama yhtiö. Firman ideana oli tarjota alusta, jossa käyttäjät voivat luoda hyvinkin tarkkaan räätälöityjä tekoälyhahmoja, joiden kanssa voidaan sitten käydä keskusteluja. Käyttäjät pystyivät valitsemaan keskustelukumppaneikseen muiden aiemmin luomia hahmoja tai luoda itse hahmoja täysin puhtaalta pöydältä.

Ennen konkurssimenettelyn käynnistämistä Character.AI allekirjoitti solmi esisopimuksen Disneyn kanssa. Sopimus antaisi Disneylle oikeuden yhtiön tiettyihin Character.AI:n teknologioihin ja immateriaalioikeuksiin. Teknologioita ja immateriaalioikeuksia ei siis siirrettäisi Disneyn omistukseen, mutta sopimus antaisi Disneylle pysyvän käyttöoikeuden osaan Character.AI:n teknologiasta ja siihen liittyvistä oikeuksista.



Business Insiderin mukaan Disneyn kiinnostus Character.AI:n teknologiaa kohtaan ei rajoitu pelkkään lisenssisopimukseen. Viime kuussa Disney rekrytoi Character.AI:n entisen toimitusjohtajan teknologiajohtajakseen, mikä viittaa vahvasti siihen, että mediajätti haluaa tuoda tekoälyn kiinteästi osaksi viihdeimperiumiaan.

Character.AI:n toiminta on viime vuosina herättänyt huolta viranomaisissa ja perheissä erityisesti alaikäisten käyttäjien takia. Yhtiö on ollut eri maiden valvovien viranomaisten tarkastelussa, ja esimerkiksi Italiassa se sai rangaistuksen tietosuojaviranomaiselta alaikäisille sopimattomien sisältöjen sekä puutteellisten tietosuojakäytäntöjen vuoksi. Lisäksi yritys on joutunut oikeusjuttujen kohteeksi, joissa sen chatbotteja on syytetty myötävaikuttamisesta teini-ikäisten mielenterveyskriiseihin ja jopa itsetuhoiseen käyttäytymiseen.