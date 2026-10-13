Tämän vuoksi robotti-imuri onnistui karkaamaan omistajaltaan Porissa

Tämän viikon hauska robotti-imureita käsittelevä uutinen tapahtui Suomessa.

Satakunnan Kansa kertoi (maksumuuri, evästepakko) miten porilaisen perheen hiljattain hankkima robotti-imuri oli onnistunut karkaamaan omistajiltaan.

Jutun mukaan robotti oli karannut illalla, omistajan ollessa lenkillä koirien kanssa - ja robottia ei tavoitettu etsinnöistä huolimatta.

Mutta miten ihmeessä robotti-imuri onnistui karkaamaan?

Tähän meillä on hyvin todennäköinen selitys, sillä olemme arvostelleet robotti-imureita jo vuosien ajan ja nähneet samalla niiden teknisen kehityksen.

Lehden artikkelissa kerrotaan, että perhe oli hankkinut kyseisen roboimurin aivan hiljattain. Mutta jutussa oleva kuva paljastaa kuitenkin sen tosiasian, että kyseessä on hyvin vanha, jo vuosia sitten lakkautettu Roomban "hinnat alkaen" -malli jostain 2010-luvun lopulta.



Imuri näyttää vahvasti iRobot Roomba 620 -mallilta, joka on käytännössä identtinen seitsemän vuotta sitten arvostelemaamme Roomba 605:een nähden.

Kyseessä on ns. "älytön" robotti-imuri, joka ei hahmota lainkaan ympäristöään, vaan toimii käytännössä täysin tuurin varassa. Tällaisia roboimureita myydään edelleenkin, usein tuntemattomien valmistajien brändeillä tai halpakauppojen satasen sisäänheittokampanjoilla.

"Älyttömät" robotti-imurit toimivat niin, että robotin käynnistyessä se jatkaa matkaansa eteenpäin, kunnes se konkreettisesti törmää johonkin esteeseen. Robotissa ei ole LiDAR-tutkaa tai mitään muutakaan esteitä tunnistavia elementtejä, eli se vain tömähtää vaikkapa tuolinjalkaan.

Kun robotti törmää johonkin, se pitkälti arpoo sen, montako astetta se seuraavaksi pyörähtää ympäri. Pyörähdettyään arvotun verran ympäri, se jatkaa samalla tavalla: suoraan eteenpäin, kunnes se taas törmää johonkin.

Tätä toistetaan niin kauan, kunnes robotin akun varaustaso laskee tietyn prosentin alle (yleensä 30%). Sen jälkeen robotti "kuuntelee" lataustelakkansa radiosignaalia ja lähtee kulkemaan telakkaa kohti ja lopulta siirtyy latautumaan.

Tällaiset robotit eivät piirrä lainkaan karttaa siitä, mistä ne ovat siivonneet - koska ne eivät itsekään tiedä sitä, mistä ne ovat siivonneet. Tämän vuoksi akun latauduttua täyteen ne eivät myöskään osaa jatkaa siivousta siitä, mihin ne jäivät viimeksi - koska ne eivät tiedä mitkä alueet ne viimeksi siivosivat.

Porin "karkaustapauksessa" kodissa on siis jäänyt ovi sopivasti auki. Ja robotti on johonkin seinään tai tuoliin törmättyään arponut itselleen uuden suunnan - suoraan kohti avonaista ulko-ovea.

Ja ulkona se on jatkanut kohtisuoraa niin kauan, kunnes jokin este pakottaa sen taas arpomaan uuden suunnan. Kun se päätyy tarpeeksi kauas, se ei enää myöskään "kuule" telakkansa lähettämää radiosignaalia, eikä se osaa lähteä takaisin kotia kohti akun varaustason laskettua kriittisen rajan alapuolelle.



Onneksi nykyiset, modernit robotti-imurit ovat eri tavalla tietoisia tilastaan ja piirtävät myös reaaliajassa karttaa siitä, missä ne liikkuvat.

Suosittelemme jatkossakin lukemaan meidän robotti-imureiden arvostelumme ennen epäilyttävän edullisiin tarjouksiin tarttumista. Ja mikäli kiinnostaa ymmärtää tarkemmin nykyaikaisten robotti-imureiden keskinäisiä eroja, suosittelemme tutustumaan robotti-imureiden osto-oppaaseemme.