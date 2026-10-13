Apple julkisti HomeView-älynäytön – laite ei saavu myyntiin EU-alueella

Apple on esitellyt HomeView -älynäytön, joka tuo yhteen älykodin laitehallinnan, viihdeominaisuudet ja yhteydenpidon. Eurooppalaisille kuluttajille julkistus tuo kuitenkin pettymyksen: laite ei tule myyntiin Euroopan unionin alueella.

Applen mukaan HomeView'ta ei tuoda EU-markkinoille, koska laitteen keskiössä toimiva uusi Siri AI ei ole tällä hetkellä saatavilla iOS-käyttöjärjestelmässä EU-alueella. Sama selitys on kuultu muidenkin tuotteiden tai palveluiden kohdalla. Yhtiö kertoo etsivänsä ratkaisua yhteistyössä unionin kanssa, mutta toistaiseksi laite nähdään vain valikoiduilla markkinoilla, kuten Yhdysvalloissa, Britanniassa, Kanadassa ja Australiassa. Myös kielituki rajoittuu aluksi ainoastaan englantiin.

HomeView tulee saataville kahtena versiona: pöytämallina sekä seinälle kiinnitettävänä vaihtoehtona. Laitteessa on 7 tuuman Liquid Retina -näyttö, jonka kirkkaus mukautuu ympäristön valaistukseen aina 500 nitistä yöpöydälle sopivaan 0,3 nitiin True Tone -tekniikan avulla.



Pöytämallissa näyttö yhdistyy kupumaiseen kaiutinjalustaan ruostumattomasta teräksestä valmistetulla saranalla, joka mahdollistaa katselukulman säätämisen.

Laitteen suorituskyvystä ja tekoälyominaisuuksista vastaa A18-järjestelmäpiiri. Sen voimin toimiva Siri AI kykenee aiempaa laajempaan keskusteluun, ymmärtää paremmin käyttäjän henkilökohtaista kontekstia ja osaa huomioida näytöllä näkyvän sisällön.

HomeView kykenee tunnistamaan kasvojen perusteella jopa kuusi eri käyttäjää ja mukauttamaan kotinäkymän, widgetit ja sovellukset kullekin perheenjäsenelle henkilökohtaisesti.

Yksityisyyden varmistamiseksi henkilökohtaiset tiedot, kuten viestit ja kalenterimerkinnät, tulevat näkyviin vain silloin, kun laite tunnistaa käyttäjän kasvot ja tämän paritettu iPhone tai iPad on lähellä sekä hiljattain avattuna.

Älykodin hallintakeskuksena HomeView tukee Matter- ja Apple Home -yhteensopivia laitteita sekä mahdollistaa valojen, termostaattien ja lukkojen ohjauksen niin kosketuksella kuin Siri AI -äänikomennoilla.

Laitteen näytöltä voi seurata suorana jopa yhdeksän valvontakameran videokuvaa samanaikaisesti. Lisäksi näyttö osaa tunnistaa kodin häkä- ja palovaroittimien hälytysäänet ja lähettää niistä ilmoituksen käyttäjän muihin laitteisiin.

Laitteen rinnalla Apple julkisti myös yhdessä LG:n ja Schneider Electricin kanssa kehitetyn Apple Home Collection -älykotisarjan.

Äänentoistosta vastaavat näytön kaksi elementtiä tilaäänituella sekä kaiutinjalustaan sijoitettu alaspäin suuntautuva bassoelementti. Laitteella voi kuunnella musiikkia ja podcasteja eri palveluista, soittaa FaceTime-puheluita kuvan automaattisesti rajaavalla Center Stage -ominaisuudella sekä hyödyntää sisäpuhelintoimintoa kodin eri tilojen välillä. Keittiössä laite kykenee muuntamaan verkkoreseptit vaiheittaisiksi ohjeiksi ja hallitsemaan useita ajastimia puhekomennoilla.

Yhdysvalloissa Apple HomeView'n ja sen seinämallin hinnaksi ilmoitettiin 299 dollaria. Ennakkotilaukset käynnistyivät välittömästi, ja toimitukset alkavat 13. marraskuuta. Pöytämallin värivaihtoehdot ovat hopea, tähtivalkea, ruusupinkki ja tähtiharmaa, kun taas seinämalli tulee saataville hopeana ja tähtiharmaana.



HomeView'n ja älykotisarjan lisäksi esiteltiin uudet Apple TV 4K ja HomePod mini.