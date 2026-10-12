Telia aloitti jälleen muutoneuvottelut: koskevat yli 2 000 tehtävää, 355 tehtävää vaarassa
Telia on aloittanut jälleen uudet laajat muutosneuvottelut Suomessa. Telia Company suunnittelee toimintamallinsa uudistamista, jonka seurauksena Telia Finlandin organisaatiossa käynnistetään muutosneuvottelut.
Neuvottelujen piirissä on noin 2 050 tehtävää Suomessa, ja niiden arvioidaan voivan johtaa jopa 355 tehtävän vähentymiseen.
Toimintamallin uudistuksella yhtiö tavoittelee maayhtiöiden vastuun ja päätösvallan vahvistamista siirtämällä toimintoja lähemmäs paikallisia markkinoita ja asiakkaita.
Muutosten myötä Telia Finlandiin siirtyisi konsernista noin 50 tehtävää, ja lisäksi Suomeen arvioidaan avautuvan 75 uutta tehtävää. Uusista pesteistä huolimatta kokonaisuus tarkoittaa toteutuessaan henkilöstövähennystä.
Telian mukaan tavoitteena on nopeuttaa strategian toteutusta ja parantaa tehokkuutta purkamalla päällekkäisiä rakenteita ja yksinkertaistamalla organisaatiota.
Alkanut neuvottelukierros on suoraa jatkoa Telian kuluvan vuoden mittaville saneeraustoimille. Yhtiö päätti edelliset muutosneuvottelut helmikuun puolivälissä, jolloin Suomen toiminnoista vähennettiin 168 tehtävää. Huhtikuussa Telia käynnisti uudet neuvottelut kuluttajaliiketoiminnassaan, joiden piirissä oli runsaat 800 tehtävää ja vähennysarvio enintään 90 työntekijää.
"Tavoitteemme on, että Telia tunnetaan laadusta, turvallisuudesta ja erinomaisesta asiakaskokemuksesta. Asiakkaiden odotukset muuttuvat, ja haluamme varmistaa kykymme vastata niihin entistä nopeammin. Suunnitelluilla muutoksilla vahvistamme edellytyksiämme kehittää palveluitamme ja parantaa asiakaskokemusta", Telia Finlandin toimitusjohtaja Holger Haljand sanoo tiedotteessa.
Telia nostaa tiedotteessaan esille myös panostuksensa laatuun ja viittaa tuoreeseen EPSI Rating -tutkimukseen, jonka mukaan yhtiöllä on Suomen mobiilioperaattoreista tyytyväisimmät yritysasiakkaat.
Nyt käynnistyneiden muutosneuvotteluiden arvioidaan kestävän kuusi viikkoa. Telia kertoo tiedottavansa ratkaisujen tuloksista neuvottelujen päätyttyä.
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