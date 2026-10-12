Sekä Playstation 5 että Xbox -konsoleiden myyntiluvut romahtivat
Tänä vuonna kyyti on ollut kylmää uudesta pelikonsolista haaveileville, kun ensin Sony nosti merkittävästi Playstation 5:n hintoja - ja Microsoft teki saman tempun Xboxille.
Ja seuraukset alkavat näkymään, sillä tutkimusyhtiö Circanan lukujen mukaan Xboxin konsolimyynti Yhdysvalloissa oli tämän vuoden elokuussa 33 prosenttia heikompaa kuin vuotta aiemmin ja PS5:n myynti oli sekin 25 prosenttia heikompaa kuin viime vuonna.
Samalla Xboxin vuositason laitemyynti Yhdysvalloissa on laskenut alimmalle tasolleen ikinä ja Playstationinkaan myynti ei ole yhtä nihkeää sitten vuoden 2013.
From Circana's US Retail Tracking Service:
For 2026 YTD ending August, Xbox hardware unit sales are down 33% versus a year ago in the US, while PlayStation hardware units are 25% lower.
Xbox YTD US hardware unit sales are at an all-time low, while PlayStation is at lowest point since 2013.-- Mat Piscatella (@matpiscatella.bsky.social) 9. lokakuuta 2026 klo 17.00
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Samaan aikaan Xboxin saatavuus on ollut joissain maissa, myös Suomessa, lähes olematonta jo pitkään.
Etenkin Xboxin tilanne on ollut huolestuttava jo koko nykyisen sukupolven ajan, sillä näyttää vahvasti siltä, että Xbox Series X/S ei tule koskaan päihittämään edes Xbox Onen myyntilukuja.
Playstation 5:n osalta tilanne ei ole lainkaan niin heikko, sillä konsolin elinkaaren myyntiluvut ovat jo ohittaneet mm. Playstation 3:n myyntiluvut.
Mutta Nintendo näyttää myyvän edelleen vahvasti, vaikka Switch 2:nkin hinta nousi kesällä. Itse asiassa Nintendon edellistä konsolia, alkuperäistä Switchiä, myydään globaalisti edelleen enemmän kuin Xboxeja.
Pelikonsoleidenkin hintojen nousun taustalla on luonnollisestikin syksyllä 2025 täysin käsistä lähtenyt muistipiirien hintojen nousu, joka johtuu pitkälti tekoälyfirmoista.
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