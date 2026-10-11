Ukrainan iskut Venäjän datakeskuksiin hiljensivät äänekkäät, bottien sometilit

Uutisoimme eilen, miten Ukraina on tällä viikolla iskenyt voimakkaasti drooneilla venäläisen nettijätin Yandexin datakeskuksiin eri puolilla Venäjää. Tänään iskut ovat jatkuneet ja kohteena oli taas yksi Yandexin suurista datakeskuksista.

Kuten jo eilen mainitsimme, Yandex on paljon muutakin kuin hakukone: se on myös Venäjän suurin pilvipalveluiden toimittaja, eli valtava määrä yrityksiä käyttää Yandexin palvelimia omien palveluidensa pyörittämiseen. Ja iskut Yandexin datakeskuksiin vaikuttavat luonnollisesti suoraan myös kaikkiin Yandexin ylläpitämiin kolmansien osapuoltenkin palveluihin.

Ja tämän vuoksi iskuilla on ollut hämmentävä vaikutus nettiin Venäjän ulkopuolella. Erilaiset populistipuolueita äänekkäästi sosiaalisessa mediassa ja uutissivustojen kommenttipalstoilla komppaavat käyttäjät näyttävät yhtäkkiä kadonneen kuin maan nielaisemana.



Esimerkiksi alustavien tietojen mukaan saksalaisen äärioikeistolaisen AfD-puolueen maininnat sosiaalisessa mediassa puolittuivat kahdessa vuorokaudessa Ukrainan aloitettua iskut Yandexin palvelimia vastaan.



Cloudflaren bottiliikenteen tilastot Yandexin verkosta tulevalle liikenteelle viimeisen 7 vuorokauden ajalta

Selitys tähän löytyy siitä, että maailman suurimman verkkosivuja bottiliikenteeltä suojelevan yrityksen, Cloudflaren mukaan maailmanlaajuinen, Yandexin verkosta tuleva bottiliikenne romahti jo torstaina 8.10. puoleen tavanomaisesta - ja tänään sunnuntaina 11.10. se romahti käytännössä nollaan, kun Ukraina iski kolmanteen Yandexin datakeskukseen.

Yandexin virallisella palveluiden tilaa kuvaavalla sivulla (linkki johtaa venäläiselle palvelimelle) näkyy tällä hetkellä häiriöitä tai täydellinen käyttökatkos yli 70 eri Yandexin tarjoamassa palvelussa - mukaan lukien kaikki kriittiset, ulkopuolisille toimijoille tarkoitetut pilvipalvelut.