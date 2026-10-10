Lähteet: Nvidia lakkauttaa GeForce RTX 5090:n valmistuksen, keskittyy tekoälyfirmoihin
Varsin luotettavana pidettyjen vuotajien mukaan näytönohjainjätti Nvidia olisi osittain hylkäämässä pelaajat - etenkin huippuluokan suorituskykyä kaipaavat pelaajat.
Tietojen mukaan yhtiö olisi lakkauttamassa kokonaan tehokkaimman pelinäytönohjaimensa, GeForce RTX 5090:n valmistuksen. Kyseisessä näytönohjaimessa käytetyt piirit käytettäisiin jatkossa pelkästään datakeskuksille myytävissä, tekoälylaskentaan tarkoitetuissa korteissa.
X/Twitterissä väitteen esitti vuotaja @hongxing2020, joka on Toms Hardwaren mukaan osoittautunut aiemminkin luotettavaksi väitteidensä osalta. Myös toinen vuotaja on vahvistanut huhut omalta osaltaan.
Videocardzin mukaan RTX 5090:n tilalle olisi tulossa 24 gigatavun näyttömuistilla varustettu RTX 5080. Kortti ei tarjoaisi aivan samaa suorituskykyä kuin RTX 5090, mutta Nvidia saisi näppärästi optimoitua rahan takomisen poistamalla datakeskusten piireistä kilpailevan RTX 5090:n myynnistä ja tuomalla lähes samaan pystyvän uuden näytönohjaimen myyntiin.
Logiikka on sinänsä selkeä: nykyisin kuluttajille tarkoitetut GeForce RTX 5090 -kortit maksavat vähintään 5000 euroa ja datakeskuksiin tarkoitetut tekoälylaskennan kortit maksavat vähintään 15 000 euroa (toki, 96 gigatavun muistilla).
Samalla voitaneen olettaa, että kuluttajien määrä, ketkä ovat ylipäätään valmiita maksamaan nykyisiä yli 5000 euron hintoja näytönohjaimestaan, lienee verrattain vähän.
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