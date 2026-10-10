Ukraina iski Yandexin datakeskuksiin Venäjällä kahtena peräkkäisenä päivänä
"Venäjän Googlenakin" tunnetun Yandexin datakeskukset ovat olleet tällä viikolla Ukrainan drooni-iskujen kohteina.
Torstaina Ukraina iski onnistuneesti Yandexin datakeskukseen Sasovossa, jossa yhtiöllä on kaksi sen kolmesta tekoälymalleja kehittävistä supertietokoneista. Perjantaina iskut kohdistuivat toiseen Yandexin datakeskukseen.
Reutersin mukaan perjantain iskuilla Kalugan alueelle oli välittömiä seurauksia, sillä Yandex kertoi asiakkailleen, että sillä on "haasteita palveluidensa ylläpitämiseksi".
Yandex on Venäjän suosituin hakukone, mutta se on myös monella muulla tapaa nettijätti - se tarjoaa mm. sähköpostipalveluita, suoratoistopalveluita ja ruokakuriirialustan. Lisäksi se on Venäjällä suuri pilvipalveluiden tarjoaja, eli sen pilvialustan päällä pyörii myös lukuisia muiden venäläisfirmojen palveluita.
BBC:n mukaan iskut olivat vastaiskuja Venäjän vastaaville iskuille Ukrainan infrastruktuuriin. Venäjä iskee Ukrainan mukaan tarkoituksella myös siviilikohteisiin ja pyrkii lamauttamaan Ukrainan sähköverkkoa ennen talven saapumista.
Venäjä aloitti hyökkäyssodan Ukrainaa vastaan täysimittaisesti helmikuussa 2022. Sitä ennen Venäjä valtasi Ukrainalle kuuluvan Krimin niemimaan vuonna 2014.
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