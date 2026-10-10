Päivän diili: Oura 4. sukupolven älysormus halvemmalla kuin kertaakaan

Päivän tarjoustutkaamme osui alunperin suomalaisen, mutta nyttemmin amerikkalaistuneen Ouran älysormus.

Kyseessä on vuonna 2024 julkaistu neljännen sukupolven Oura Ring 4.

Sormus maksoi julkaisuhetkellään noin 415 euroa ja sen jälkeen hinta pysyi noin 400 euron tienoilla aina viime vuoden Black Friday -kampanjoihin saakka. Tuolloin edullisimman mallin hinta käväisi hetkellisesti 279 eurossa.

Kesällä 2026 sormuksen hinta sitten laski pysyvän oloisesti noin 265 euron tasoon, jossa se on ollutkin pitkälti läpi kesän. Mutta nyt sormusta saisi siis halvemmalla kuin koskaan, 229 eurolla.

Tarjous löytyy täältä:

Huomaathan, että 229 euron hinta koskee vain joitain väri- ja materiaalivaihtoehtoja: esimerkiksi kullan ja ruusukullan väriset vaihtoehdot maksavat linkin takaa 10 euroa enemmän, eli 239 euroa.

Ouran neljäs sukupolvi on toiseksi uusin Ouran mallisto - yhtiö julkaisi uusimmat, viidennen sukupolven älysormuksensa tämän vuoden toukokuussa.





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