Poliisi varoittaa: Facebookissa leviää eläkeläisille suunnattu S-Pankki-huijaus – tileiltä viety tuhansia euroja

Poliisi varoittaa sosiaalisessa mediassa leviävästä huijauksesta, jossa kohteena ovat erityisesti eläkeläiset. Poliisin tietoon on tullut Itä-Suomessa tapauksia, joissa Facebookissa liikkuneissa mainoksissa on luvattu eläkeläisille ilmaisia rahasummia tai tukia. Poliisi tutkii ilmi tulleita tapauksia maksuvälinepetoksina.

Mainoksissa on houkuteltu käyttäjiä lupaamalla esimerkiksi 1 500 euron ylimääräistä tukea tai ilmaista rahaa. Valemainoksissa on esiinnytty muun muassa S-Pankin nimissä luottamuksen herättämiseksi. Huijauksen tavoitteena on saada käyttäjä klikkaamaan mainoksen linkkiä ja luovuttamaan verkkopankkitunnuksensa, maksukorttitietonsa tai muuta arkaluonteista tietoa rikollisten käsiin.

Mainoksen linkistä avautuvalla valesivustolla uhria pyydetään syöttämään pankkitiedot, minkä jälkeen puhelimeen saatetaan lähettää erillinen vahvistuskoodi tai järjestelmä pyytää kuittausta avainlukulistalta. Näiden tietojen avulla rikolliset pääsevät käsiksi uhrin pankkitiliin ja pystyvät varastamaan rahaa tililtä tai suorittaa maksuja.



Poliisin nosti esiin muutaman tapauksen. Eräässä tapauksessa eteläsavolainen mies menetti useina veloituksina lähes 500 euroa, minkä lisäksi katevarauksissa oli vielä siirtymässä 150 euroa.

Pohjoissavolainen nainen puolestaan menetti tililtään useana nostona yli 2 200 euroa annettuaan korttitietonsa ja puhelimeen tulleen varmistuskoodin S-Pankin nimissä tehtyyn valemainokseen.

Toisessa tapauksessa pariskunnan tilitiedoilla ja avainluvuilla oli ehditty tehdä epämääräisiä siirtoja tilille ja tililtä pois, joskin uhrin omat menetykset jäivät vähäisiksi.

Poliisi muistuttaa, ettei sosiaalisen median mainoksissa olevia linkkejä tule klikata. Pankki- ja muihin asiointipalveluihin tulee aina siirtyä kirjoittamalla virallinen osoite suoraan selaimen osoiteriville tai käyttämällä virallista mobiilisovellusta. Pankkitunnuksia tai korttitietoja ei saa koskaan luovuttaa eteenpäin tai syöttää linkkien kautta avautuville sivuille, eikä odottamattomia tunnistautumispyyntöjä pidä koskaan vahvistaa.