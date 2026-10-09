Sinclair ZX Spectrum sai graafisen käyttöjärjestelmän

Kotitietokoneiden kultaisina vuosina, 1980-luvun alkupuolella, kisa kuluttajien sieluista oli kovaa. Tietokoneet eivät olleet toistensa kanssa yhteensopivia, eivät yleensä edes saman valmistajan eri mallien välillä.

Kuten hyvin tiedämme, suurimmaksi ja kauneimmaksi kaikista nousi Commodore 64, jonka historiaa kävimme läpi joitain vuosia sitten pitkän kaavan kautta.

Mutta ikuisen tihkusateen saarella, Britanniassa, asiat olivat toisin. Siellä valtaa pitivät brittiläisen Spectrumin tietokoneet - ja etenkin Sinclair ZX Spectrum.

Vaatimattomilla grafiikkaominaisuuksilla, 48 kilotavun käyttömuistilla ja maailman huonoimmaksi haukutulla näppäimistöllä varustettu Sinclair ZX Spectrum oli myös monessa muussa maassa valtavan suosittu ja sitä myytiin globaalisti yli viisi miljoonaa kappaletta.

Nyt tuolle muinaiselle Britannian tietotekniikan helmelle on väännetty graafinen käyttöjärjestelmä. Koska miksipä ei.



Avoimen lähdekoodin projektina julkaistu ZXDesk on ohjelmoitu kokonaan Z80-assemblyllä ja se tarjoaa ikkunoinnin, sisäänrakennettuja sovelluksia, tuen kasettinauhurilta ladattaville tiedostoille ja kaikki muut herkut, mitä vain vuonna 1983 julkaistulle tietokoneelle voi kuvitella.

ZXDesk toimii sellaisenaan, ilman mitään virittelyjä ihan oikeassa ZX Spectrum -tietokoneessa, mutta helpointa sen testaaminen lienee jonkin emulaattorin avulla.

Se ei osaa eikä pysty suorittamaan ZX Spectrumille aiemmin julkaistuja ohjelmia, mutta sille on julkaistu omat sovellusrajapinnat ja ohjelmointiohjeet, jolla natiivisti ZXDeskillä pyöriviä pieniä ohjelmia voi jatkossa luoda lisää.

Projekti on yhden miehen päähänpisto ja syyksi ZXDeskin luomiselle mindbox77 kertoo sen, että hän olisi lapsuudessa halunnut itselleen Atari ST:n, mutta saikin sen sijaan ZX Spectrumin. Joten nyt hän päätti luoda Atarin TOS-käyttöjärjestelmää (eli samalla myös GEM-käyttöliittymää) muistuttavan käyttöjärjestelmän myös ZX Spectrumille.