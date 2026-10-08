Windowsin haku muuttuu täydellisesti - käyttöjärjestelmää voi komentaa suoraan hakukentästä

Microsoft uudistaa Windows 11:n perinteisen hakutoiminnon täydellisesti. Jatkossa haku ei ole enää pelkkä haku, vaan kenttä, jonka kautta voi tiedostojen hakemisen lisäksi komentaa käyttöjärjestelmää suoraan tekstiä kirjoittamalla.

Microsoft kuvailee uutta Windows Searchia "käyttöjärjestelmän kapellimestariksi", joka ei ainoastaan etsi tiedostoja ja sovelluksia, vaan myös hallitsee käyttöjärjestelmää käyttäjän puolesta. Käyttäjä voi esimerkiksi kirjoittaa hakukenttään komennon "vaihda tummaan tilaan" tai "kytke Älä häiritse -tila päälle" ja Windows osaa toteuttaa pyynnön automaattisesti, avaamatta lainkaan sovelluksia tai asetusikkunoita. Samalla tavalla voidaan säätää vaikkapa äänenvoimakkuutta tai himmentää näyttöä.

Microsoftin mukaan hakukentän kautta on mahdollista suorittaa tuhansia erilaisia pikatoimintoja. Uudistettu käyttöliittymä osaa tulkita luonnollista kieltä ja vastata pyyntöihin kontekstuaalisesti. Jos käyttäjä kirjoittaa esimerkiksi "haluan säätää mikrofonin äänenvoimakkuutta", hakukentän yläpuolelle ilmestyy suoraan liukusäädin, jota voi säätää ilman, että tarvitsee avata ääniasetuksia. Hakua voi hyödyntää myös ikkunoiden hallinnassa komennoilla, jotka pienentävät kaikki avoimet ikkunat tai järjestävät ne näytölle uudelleen.



Uudistettu haku laajentaa myös Windowsin ja puhelimen välistä integraatiota. Jos puhelin on yhdistetty Windowsiin Phone Link -sovelluksen kautta, käyttäjä voi lähettää tekstiviestejä suoraan tehtäväpalkin hakukentästä. Näin yksinkertaiset viestit hoituvat ilman, että puhelinta tarvitsee ottaa esiin tai avata erillistä sovellusta tietokoneella.

Vaikka hakukenttä saa paljon uusia kykyjä, sen perinteinen rooli ei katoa. Yhtiön mukaan uudistettu Windows Search on pohjimmiltaan edelleen hakutoiminto, mutta entistä nopeampi ja tehokkaampi. Se on suunniteltu löytämään tiedostot, sovellukset ja asetukset aiempaa ripeämmin ja se sietää paremmin kirjoitusvirheitä, jolloin käyttäjän ei tarvitse muistaa tarkkoja nimiä tai polkuja löytääkseen etsimänsä.

Uusittu Windows Search tulee ensin Windows Insiderin jäsenille, jotka pääsevät kokeilemaan uudistettua hakua välittömästi. Toiminto laajenee vaiheittain uusille käyttäjille tulevien kuukausien mittaan.